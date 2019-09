Com 1 milhão de participantes, provas da Olimpíada Brasileira de Matemática ocorrem neste sábado

Com expectativa de que 1 milhão de estudantes participem da competição, as provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) ocorrem neste sábado (28). Abrangendo também estudantes de escolas privadas, as provas começam a ser aplicadas às 14h30 (horário de Brasília). Esta é a 15ª edição da Olimpíada, que tem como tema os povos indígenas. O local de aplicação da prova pode ser consultado no site.

Nesta fase, os alunos que se classificaram na primeira fase da competição responderão a seis questões discursivas. Eles terão três horas para respondê-las, mas os que fazem a prova em braille, a prova ampliada ou que precisem de acompanhante terão até quatro horas. O nome dos vencedores será divulgado no dia 3 de dezembro e os prêmios serão entregues no decorrer do próximo ano.

A Obmep é voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio e premia separadamente alunos de escolas públicas e privadas. Os candidatos de escolas públicas concorrem a 6,5 mil medalhas – 500 de ouro, 1,5 mil de prata e 4,5 mil, de bronze, além de 46,2 mil certificados de menção honrosa. Já os alunos de escolas particulares receberão 975 medalhas – 75 de ouro, 225 de prata e 675 de bronze, além de 5,7 mil menções honrosas.

As medalhas de prata e bronze e as menções honrosas são entregues em cerimônias regionais. Professores, escolas e secretarias de Educação também concorrem a prêmios, de acordo com o desempenho dos alunos na segunda fase.

Deixe seu comentário: