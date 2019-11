Com 12 casos de sarampo em Porto Alegre desde o início do ano, jovens de 20 a 29 anos começam a ser vacinados nesta segunda-feira

Desde o começo do ano, Porto Alegre teve confirmados 12 casos de sarampo. São três adultos com mais de 30 anos, três jovens de 18 e outros seis na faixa dos 20 aos 29 anos. E é justamente este terceiro segmento o público-alvo da nova etapa da campanha nacional de imunização contra a doença, que começa nesta segunda-feira e prossegue até o fim do mês.

No dia 30 (último sábado de novembro), as autoridades de saúde promovem o “Dia D” de mobilização contra o sarampo em todo Brasil. A faixa dos 20 aos 20 anos foi escolhida em função dos relatórios sobre a situação epidemiológica do País, que apontam uma incidência significativa de casos nessa faixa etária.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) oferecerá a dose em todas as unidades de saúde, com horários diferenciados de atendimento: 8h às 20h nas unidades de saúde Tristeza, Ramos, Modelo e São Carlos, 8h às 17h nas demais unidades e 8h às 20h na Clínica da Família da Restinga).

De acordo com o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizado em 2010, a capital gaúcha tem cerca de 250 mil jovens com idade entre 20 e 29 anos. E SES (Secretaria Estadual de Saúde) estima que, desse contingente, em torno de 167 mil são considerados não vacinados e, por isso, precisam atualizar o seu esquema de imunização.

O calendário oficial de vacinação do Brasil prevê que até os 29 anos todas as pessoas devem comprovar duas doses de vacina com componente de sarampo. “A campanha oferece a oportunidade de atualização da caderneta”, enfatiza o médico da Vigilância em Saúde da SMS, Juarez Cunha. “É importante que os jovens compareçam a uma unidade de saúde para verificar a sua condição vacinal.”

Em outubro, a campanha nacional abrangeu crianças entre seis meses e cinco anos incompletos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a Capital alcançou a meta de 95% de imunização do público-alvo. O objetivo da campanha nacional é aumentar a cobertura vacinal e diminuir o risco de transmissão do vírus do sarampo.

A doença

Conforme o Ministério da Saúde, o sarampo é uma doença infecciosa grave e pode ser fatal. Causada por um vírus, a sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitá-la é por meio da vacinação.

Os principais sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Em torno de quatro dias, podem aparecer outros sinais, como manchas vermelhas no rosto, atrás das orelhas e, em seguida, pelo resto do corpo. Depois disso, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos.

O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. Os critérios de indicação da vacina são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e levam em conta: características clínicas da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos.

