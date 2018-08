A menor cidade da Suíça, Corippo, com 12 habitantes, desistiu de tentar atrair novos moradores. Para não desaparecer do mapa, resolveu atrair hóspedes: a cidade vai virar uma espécie de hotel, com capacidade para 26 pessoas. A decadência do vilarejo se arrasta desde o século 19, quando moradores mais jovens começaram a deixar a região dos Alpes, rumo às cidades grandes.

