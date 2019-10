Com 250 litros de tinta antipichação doada por uma empresa, a prefeitura de Porto Alegre tenta proteger o Largo dos Açorianos contra os vândalos

A fim de evitar uma das maiores “dores-de-cabeça” enfrentadas pelos gestores do patrimônio público, a prefeitura de Porto Alegre concluiu nessa segunda-feira a aplicação de 250 litros de tinta antipichação na Ponte de Pedra e demais itens do Largo dos Açorianos, reinaugurado no final de agosto após mais de três anos de obras e interrupções. O produto especial foi doado pela empresa Liko Pinturas.

Se o tempo colaborar, outros espaços receberão ainda nesta semana o material, avaliado em cerca de 15 mil reais. O serviço é executado pela SMSurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), por meio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e da própria empresa colaboradora, tendo como alvo principal as estruturas de concreto da área, localizada no Centro Histórico, próximo aos bairros Cidade Baixa e Praia de Belas.

“Com esta doação, a cidade ganha em tempo e celeridade, pois o processo licitatório para comprar esse material seria extremamente lento”, ressaltou o titular da pasta, Ramiro Rosário. “Portanto, somos extremamente gratos à empresa que voluntariamente decidiu ajudar a nossa cidade.”

“A prefeitura da capital gaúcha gastou muito dinheiro para deixar o espaço mais bonito, e quando soubemos que o local havia sido vandalizado nós prontamente resolvemos colaborar”, contou o gerente nacional da Liko, Gérard Felipe Heraud. Ele se referiu à ação de vândalos que jogaram tinta vermelha no local no dia 26 de agosto, apenas quatro dias após a entrega da revitalização da área à população.

“Outubro Rosa”

O Largo dos Açorianos, aliás, está entre os pontos escolhidos pela prefeitura para a campanha “Outubro Rosa”, que dará novas cores a prédios e monumentos locais a partir desta terça-feira. Liderada pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, a iniciativa chama a atenção para a importância da prevenção ao câncer de mama.

A abertura oficial está marcada para as 18h, em solenidade junto à Ponte de Pedra, com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e da primeira-dama Tainá Vidal. Além desse “cartão postal”, outros estão incluídos na capital gaúcha:

Paço Municipal (sede da prefeitura), edifício Intendente José Montaury (também conhecida como “Prefeitura Nova”), monumento em homenagem à cantora Elis Regina (na Orla Moacyr Scliar) e Travessia Getúlio Vargas (“Ponte do Guaíba”).

“A prefeitura de Porto Alegre e a SMSurb somam-se a esta importante campanha, através das iluminações cênicas promovidas pelas equipes da pasta, dando ainda mais visibilidade ao ‘Outubro Rosa'”, destaca Ramiro Rosário. “Desta forma, estamos abraçando mais uma causa e participando de momentos marcantes.”

Relógios de rua

Um protótipo do modelo a ser adotado nos 168 relógios de rua que serão instalados na Capital foi apresentado nessa segunda-feira pela empresa Brasil Outdoor, aprovada em concorrência pública pela Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda. A previsão é que o equipamento seja instalado em novembro no Paço Municipal.

Se aprovado, o novo dispositivo deve chegar a outros pontos da cidade até o final do ano. A empresa terá prazo de 24 meses para concluir 100% a instalação.

Além de informarem hora e temperatura, os relógios serão equipados com câmeras de segurança, medidores de radiação solar e painel de mensagens ao cidadão. Também contarão com wi-fi gratuito. Serão distribuídos em diversos pontos da cidade onde já há licenciamento ambiental.

Conforme publicado na edição dessa segunda-feira do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre), o processo licitatório está em fase de recurso. A Brasil Outdoor ganhou a disputa ao apresentar uma proposta de R$ 81,7 milhões, maior valor de outorga e que correspondendeu a 11 vezes o montante do lance mínimo, de R$ 7 milhões, além do dobro do apresentado pela empresa classificada em segundo lugar.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: