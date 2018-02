Com 40 denúncias, a Polícia Civil indiciou um médico por abusar de paciente, em Goiânia

Ainda segundo a delegada, uma das vítimas que denunciou o médico voltou atrás. No caso dela, o inquérito será enviado à Justiça, com a retratação, e caberá ao juiz que recebê-lo arquiva-lo. Ainda assim, Damasceno considera muito grande a quantidade de vítimas.

O TJ-GO (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás) informou que, por se tratar de abusos sexuais, o caso segue em segredo de justiça, portanto, não é possível consultar o andamento do processo.

Advogado do médico, Tito do Amaral informou ao que havia feito um pedido de revogação da prisão dele, que foi indeferido. Portanto, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus nesta segunda-feira. “Ele se declara inocente de todas as acusações e vamos juntar provas e testemunhos para comprovar isso”, afirmou.

Investigações

Joaquim foi preso na terça-feira. Segundo a Polícia Civil, o profissional já foi condenado por violação sexual mediante fraude de outras pacientes, em 2015, e recebeu como pena multa de R$ 5 mil, além de três anos de prisão, convertidos em serviços comunitários. No entanto, a defesa recorreu e ele continuou trabalhando e cometendo os abusos.

Após as denúncias, o profissional foi afastado do Hospital São Loucas, onde trabalhava, em Goiânia. Conforme defesa da unidade, a direção só soube das denúncias no dia 27 de dezembro, após ser procurada pela polícia. Joaquim foi preso quase um mês depois. A comissão de ética do hospital encerrou o contrato de locação com o médico e o afastou do corpo clínico da unidade.