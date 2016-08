Com 5 mil m², casa de Prince será transformada em museu

Paisley Park, a propriedade onde vivia e trabalhava o cantor Prince, que morreu em abril, será parcialmente transformada em museu e aberta aos fãs em outubro.

A entidade que gerencia o patrimônio do cantor de “Purple rain” irá colaborar com a companhia que administra Graceland, a famosa casa de Elvis Presley, onde o “Rei do rock” está enterrado. Localizada em Memphis, em Tennessee, no sul dos EUA, ela recebe mais de 600 mil visitantes por ano.

O complexo de Prince, que ocupa 5 mil metros quadrados perto de Minneapolis, em Minnesota, no norte do país, estará acessível ao público a partir de 6 de outubro, uma semana antes de um show organizado em sua memória.

O mundo de Prince

Tyka Nelson, sua irmã, disse que o astro do pop tinha planejado por muito tempo permitir que o público visitasse Paisley Park, onde passou a viver em 1987 e onde morreu em 21 de abril.

“Apenas algumas centenas de pessoas tiveram a rara oportunidade de visitar o local quando ele estava vivo”, disse em um comunicado, acrescentando que seu irmão “trabalhou ativamente” para abrir suas portas para os visitantes.

“Agora os fãs de todo o mundo vão pode ver o mundo do Prince pela primeira vez quando abrimos as portas deste lugar incrível”, disse.

Visitas guiadas

De acordo com o projeto apresentado à prefeitura da cidade de Chanhassen, os turistas vão desfrutar de visitas guiadas de 70 minutos e vão conhecer os estúdios de gravação, o auditório e o NPG Music Club, um espaço mantido em segredo por Prince.

Também ficarão expostos milhares de itens pessoais, incluindo roupas usadas pelo artista em seus shows, instrumentos musicais e carros.

Como acontecia quando o artista oferecia uma festa, o museu só vai servir comida vegetariana e nada de bebidas alcoólicas. A entrada vai custar US$ 38,50 (R$ 124), e haverá uma versão VIP que custará US$ 100 (R$ 323).

Paisley Park tem quatro estúdios principais, e depois de alugá-los para outros artistas famosos por dez anos, incluindo Madonna, R.E.M. e Stevie Wonder, Prince finalmente decidiu reservá-los para seu uso exclusivo. (France Presse/AG)

