Com 50 cases de sucesso confirmados, Gramado Summit 2018 ocorrerá de 8 a 10 de agosto

O evento Gramado Summit 2018 será realizado de 8 a 10 de agosto na ExpoGramado, na Serra Gaúcha. A organização do evento, que já tem 50 cases de sucesso confirmados, acredita que um dos fatores mais inspiradores para o desenvolvimento da inovação são histórias reais. “Sem essa de empreendedores de palco: nós vamos colocar em destaque cases que sofreram e passaram por perrengues para chegar onde estão”, destacou o CEO Marcus Rossi.

Os grandes empreendedores do Brasil já estão confirmados tanto nos mercados de tecnologia e inovação quanto nos tradicionais. Afinal de contas, o mindset voltado para o futuro é o primeiro passo para transformar negócios em qualquer área de atuação, seja no digital ou no analógico.

Entre os confirmados estão Mauricio Benvenutti (sócio Startse), Max Oliveira (CEO MaxMilhas), David Randon (CEO Randon), Vitor Torres (CEO Contabilizei), Tania Gomes Luz (CEO 33e34 Shoes), Rafael Martins (CEO Share) e José Galló (CEO Lojas Renner).

Durante três dias, o evento proporcionará dois palcos de conteúdo, além de ter a oportunidade de conversar com muitos palestrantes na feira de negócios e na Sunset Summit. O credenciamento está aberto e pode ser feito pelo site www.gramadosummit.com.

Serviço

O que: Gramado Summit 2018

Quando: De 8 a 10 de agosto

Onde: ExpoGramado – Ave Borges de Medeiros, 4111, em Gramado.

Deixe seu comentário: