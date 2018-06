Com 70 anos, Capela São Pedro é reformada e reabrirá ao público em julho

Um novo capítulo da Capela São Pedro, fundada em 29 de junho de 1948, será reescrito em 2018. Com 70 anos de existência, ela reabrirá as portas para a comunidade no próximo dia 1º de Julho. Localizada nos Caminhos Rurais de Porto Alegre, no Bairro Restinga Velha, a capela fica dentro do Complexo Cidade dos Anjos (Estrada Edgar Pires de Castro, 5608, Restinga Velha, Porto Alegre), administrado pelo Centro Social Pe. Pedro Leonardi. A missa inaugural será às 11h.

“Fizemos uma reforma geral na capela, do piso, passando pelo forro e telhado, paredes externas e internas, fiação, finalizando no altar. Mas mantemos a essência simples e clássica dela”, afirma o pároco Claudionir Ceron, da Igreja Nossa Senhora Aparecida e diretor do Centro Social Pe. Pedro Leonardi, que desde 2001 também administra a capela. Com 120 metros quadrados, e capacidade para 100 lugares, a reforma do espaço durou quatro meses e custou 130 mil reais.

A programação de inauguração inicia às 10h com uma procissão que sai da Igreja Nossa Senhora Aparecida da Restinga, que fica na Estrada Chácara do Banco, 71, também na Restinga Velha, até a Capela São Pedro. O trajeto dura, a pé, entre 15 e 20 minutos. Depois da missa de reabertura, conduzida pelo Dom Aparecido Donizeti de Souza, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, marcada para às 11h, ocorrerá um almoço solidário. O valor, por pessoa, é R$ 50,00. Haverá, ainda, um pocket show do Guri de Uruguaiana.

