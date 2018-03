Com 81 anos, o empresário Abilio Diniz esbanja energia e diz que não se sente em “idade avançada”

Uma das maiores referências no Brasil quando se trata de envelhecimento saudável, o empresário Abilio Diniz está no meio de uma disputa pelos rumos da BRF, empresa dona das marcas Sadia e Perdigão da qual ele é sócio e presidente do Conselho de Administração. Ele prefere não falar sobre o assunto, mas diz que o segredo para o controle do estresse é definir o que importa na vida. As informações são do jornal O Globo.

“O controle do estresse se trata de definir o que é importante e o que não é importante na vida. E a pessoa só deve se estressar com aquilo que é realmente muito importante na vida: que somos nós mesmos, nossa saúde e nossa família” diz o empresário, que fez 81 anos em dezembro.

Com uma rotina diária de duas horas de exercícios físicos por dia, de segunda a domingo, Abilio afirma não se sentir em uma idade avançada, exalta o conhecimento e a experiência adquiridos com a idade, destaca a importância da alimentação balanceada, mas reconhece que de vez em quando também se rende a prazeres como vinho, pizza e sorvete.

Sua receita de felicidade está baseada em seis pilares, segundo ele: atividade física, alimentação, autoconhecimento, controle do estresse, espiritualidade e fé e amor.

“Não dou muito conselho, eu mais converso com as pessoas, dou minhas aulas na Fundação Getulio Vargas e já lancei dois livros. Mas o que eu mais falo é que é importante procurar ser feliz, ter humildade e estar sempre aberto para aprender. Procure se tornar cada vez mais sábio durante a vida e fazer com que isso traga benefícios para você. Mas é claro que não se pode confundir com achar que as coisas vêm fácil na vida. É preciso ter determinação e garra, as pessoas têm que saber o que querem e lutar”, diz.

Questionado sobre em que momento da vida ele parou para pensar o que seria do seu futuro, Abilio afirma: “A bem da verdade, acho que comecei a me preparar com 28 anos. Fui aconselhado por um médico amigo a deixar de ser um cara tão tenso, ele disse que eu precisava levar uma vida mais leve e me dedicar mais a mim mesmo e à minha família. Ele disse que eu era um cara muito estressado e ia acabar tendo alguma coisa. A partir daí comecei a trabalhar em cima dos seis pilares em que acredito. Eles são atividade física, alimentação, autoconhecimento, controle do estresse, espiritualidade e fé e amor. São os seis pilares nos quais me apoio para conduzir minha vida”.

Abilio diz que só consegue se imaginar sem trabalhar quando está de férias. “Eu gosto de trabalhar, trabalho porque eu gosto e trabalho nas coisas que me dão prazer. Eu gosto de empreender e gosto de ser gestor. Sou mais gestor até do que ser empresário.”

