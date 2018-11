Com 90 gols marcados pelo Inter, o meia D’Alessandro já é o décimo-quinto artilheiro na história do clube

Com mais de dez anos no Inter, o meia argentino D’Alessandro continua fazendo história no clube. No último domingo, ao marcar de pênalti o gol da virada de 2 a 1 sobre o Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro, aos 48 minutos, ele registrou mais uma marca: essa é a 90ª vez em que ele estufa as redes adversárias com a camisa colorada.

Aos 37 anos, o camisa 10 do Saci ocupa a posição de número 15 entre os maiores artilheiros dos quase 110 anos de trajetória do Colorado. Dentre os estrangeiros, fica atrás somente do também argentino Villalba, lendário atacante do Rolo Compressor.

A primeira vez em que isso ocorreu foi no dia 14 de setembro de 2008, em vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, também pelo Brasileirão. Desde então, são 425 jogos de Andrés Nicolás D’Alessandro pelo Inter, em uma trajetória que só foi interrompida em 2016, ano em que o atuou por empréstimo ao River Plate, de seu país de origem.

Ranking

A lista de 20 maiores artilheiros colorados é encabeçada por Carlitos (485 gols), Bodinho (235), Claudiomiro (210), Valdomiro (191), Tesourinha (178), Larry (176), Villalba (153), Ivo Diogo (118), Jair (117), Adãozinho (108), Alfeu (107), Leandro Damião (106), Escurinho (104), Christian (98) e D’Alessandro (90). Depois aparecem Canhotinho (86), Flávio (84), Falcão (78), Alex (78) e Fernandão (77).

