Com a ajuda de um andador, Pelé recebeu um prêmio no Fórum Econômico Mundial

Contando com a ajuda de um andador, Pelé foi homenageado com um prêmio nesta quarta-feira (14) em evento realizado em São Paulo. O Rei do Futebol recebeu o título de “cidadão global” durante o Fórum Econômico Mundial. O evento contou também com as presenças do presidente Michel Temer, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do prefeito da capital paulista, João Doria.

Durante o evento, Pelé se locomoveu sempre com ajuda do andador ou de cadeira de rodas. O ex-jogador de futebol permaneceu sentado durante a maior parte de sua participação no local. Até quando recebeu o prêmio, diante dos aplausos de pé dos convidados da plateia.

Em entrevista à agência de notícias Associated Press, o assessor de Pelé garantiu que o Rei do Futebol tem a intenção de ir à Rússia para a Copa do Mundo, em junho. Ele também revelou que Pelé vem reduzindo suas sessões de fisioterapia nas últimas semanas.

Pelé vem enfrentando dificuldades para se locomover por conta de problemas no fêmur. Em 2012, passou por cirurgia no local, procedimento que precisou ser refeito depois. O problema a ser corrigido era uma artrose, um desgaste da articulação que corrói a cartilagem na ponta do fêmur e no encaixe da bacia.

As raras aparições públicas de Pelé tem sido com andador. O maior jogador de futebol de todos os tempos foi escolhido Embaixador do Campeonato Carioca e em janeiro participou do lançamento oficial do torneio, em cerimônia na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Aos 77 anos, o Rei do Futebol, que subiu ao palco com o auxílio de um andador – ainda em recuperação após cirurgia no quadril -, brincou com a situação.

“Em primeiro lugar vou dizer uma coisa a vocês. Eu conversava com meu assessor, Pepito, e os patrocinadores. Eles disseram: ‘Você vai entrar com andador ou companheiro?’. Eu brinquei: ‘pela primeira vez, Deus me deu uma chuteira nova, por que eu não vou mostrar? Deixa eu mostrar”, afirmou Pelé na ocasião.

Essa é a primeira aparição pública do Rei desde o sorteio da Copa do Mundo, em dezembro, realizado na Rússia, quando chamou a atenção pelo uso de uma cadeira de rodas. Ainda em janeiro, Pelé recusou um convite da Associação de Escritores de Futebol (FWA na sigla em inglês) da Inglaterra para um evento em Londres onde seria homenageado. O motivo alegado pelo Rei do Futebol para não participar da cerimônia seria para evitar o desgaste, dias depois da viagem de carro para o Rio de Janeiro.

