Com a alta do dólar, os gastos de brasileiros no exterior caem 5%

Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 1,309 bilhão em agosto deste ano, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (23) pelo BC (Banco Central). Com isso, foi registrada uma queda de 5,3% frente ao mesmo período de 2018, quando as despesas lá fora somaram US$ 1,382 bilhão.

Também foi o menor valor, para meses de agosto, desde 2016 (US$ 1,292 bilhões), ou seja, em três anos, de acordo com a série histórica do BC. Nos oito primeiros meses deste ano, as despesas de brasileiros em outros países somaram US$ 12,014 bilhões, com queda frente ao mesmo período do ano passado (US$ 12,686 bilhões).

Dólar dispara em agosto

A queda dos gastos de brasileiros lá fora aconteceu em um mês de forte alta do dólar. Em agosto, por conta do crescimento de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a moeda norte-americana registrou crescimento de 8,6% e terminou o mês em US$ 4,14. Nos oito primeiros meses de 2019, foi registrada uma alta de 6,90% no preço do dólar.

Com a alta do dólar, as viagens de brasileiros ao exterior ficam mais caras. Isso porque as passagens e as despesas com hotéis, por exemplo, são cotadas em moeda estrangeira. O papel moeda também fica mais oneroso.

Além da taxa de câmbio, o nível de atividade, que tem impacto no emprego e na renda do brasileiro, também é outro fator que influencia o nível de gastos no exterior. Neste ano, a economia do país segue crescendo, embora em ritmo ainda fraco. A previsão dos economistas para 2019 é de uma alta de 0,8% no PIB (Produto Interno Bruto).

Gastos de estrangeiros no Brasil

Em agosto deste ano, informou o Banco Central, os estrangeiros gastaram US$ 464 milhões no Brasil, com queda frente ao patamar registrado no mesmo mês de 2018 (US$ 482 milhões). Já nos oito primeiros meses de 2019, informou a instituição, as despesas de estrangeiros no Brasil totalizaram US$ 4,138 bilhões, contra US$ 4,140 bilhões no mesmo período do ano passado.

Para estimular o turismo no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou no começo do ano um decreto para dispensar o visto de visita para turistas de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão que viajarem ao Brasil.

Balança comercial

Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção em 2019 recuou de US$ 52 bilhões para US$ 51,95 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado subiu de US$ 47,60 bilhões para US$ 48,10 bilhões.

Investimento estrangeiro

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2019, recuou de US$ 85,20 bilhões para US$ 85 bilhões. Para 2020, a estimativa dos analistas passou de US$ 85,30 bilhões para US$ 85 bilhões.

