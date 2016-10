Com a barriga de fora, Hortência rebola ao som de Claudia Leitte e brinca: ‘Não tenho jeito’

Mesmo fora das quadras, aos 56 anos, Hortência não deixa os cuidados com o corpo de lado e, para isso, recorre a diferentes tipos de exercício, inclusive a dança. Em seu perfil no Instagram, a ex-jogadora de basquete mostrou uma aula em que aparece dançando a música “Largadinho”, de Claudia Leitte. E brincou: “Definitivamente não tenho jeito, mas não vou desistir! Projeto Hortência no verão“, escreveu ela.

