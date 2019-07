Com a chegada de 2 mil novos policiais, o governo do Estado prevê que nenhuma cidade gaúcha terá menos que cinco brigadianos

Uma solenidade às 9h desta sexta-feira no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, diplomará 514 dos 2 mil novos alunos-soldados da BM (Brigada Militar) com formatura prevista até o dia 10 de agosto em outras 22 cidades do Rio Grande do Sul. Com esse acréscimo, o governo do Estado prevê que nenhum município gaúcho contará com menos que cinco policiais da corporação.

Caso se confirme, a medida cumprirá um dos itens previstos pelo programa “RS Seguro”: a adoção de critérios objetivos para distribuição de efetivo, a fim de priorizar locais menos guarnecidos, além das unidades e serviços com maior impacto regionalizado, otimizando o reforço à segurança pública.

Conforme o Palácio Piratini, 18 cidades gaúchas têm apenas dois brigadianos, enquanto 67 contam com três e outras 68 dispõem de quatro integrantes da corporação. “Dessa forma, a distribuição contemplará 153 municípios com 256 novos PMs, aumentando o policiamento nas cidades menores”, ressalta o site oficial do governo.

A estratégia de distribuição também permitiu empregar parte do reforço em unidades que podem atuar em todo o Estado. Dessa forma, foram criados dois novos Batalhões de Choque (110 PMs cada), um em Caxias do Sul e outro em Pelotas, somando-se aos já existentes em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo – que também deverão ser reforçados. O decreto foi assinado no dia 15 deste mês.

Outro critério orientado para a qualificação do pronto atendimento regionalizado é o incremento de efetivo nos 38 POEs (Pelotões de Operações Especiais), que receberão um total de 250 novos membros. Como essas unidades estão espalhadas por diferentes pontos do território gaúcho, o Piratini assegura que a medida beneficiará todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Além disso, o planejamento de lotação vai garantir o complemento das guarnições do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar), de forma que cada um dos 40 postos presentes em todas as regiões do Estado conte com efetivo de, no mínimo, 13 policiais. Essa medida, com o emprego de 110 novos soldados, permitirá manter o policiamento 24 horas em todas as rodovias estaduais cobertas por unidades do CRBM.

Seguindo a estratégia do “RS Seguro” em priorizar os territórios que concentram o maior número de delitos, 58% (1.127) do efetivo total a ser distribuído tem como alvo os batalhões dos 18 municípios elencados pela pesquisa criminal do programa. Essas cidades, além de reunirem 45% da população estadual, responderam por 89% dos roubos de veículos, 88% dos roubos a pedestres e 71% das mortes violentas no Estado nos últimos dez anos.

Esse total a ser enviado aos 18 municípios prioritários inclui os 220 integrantes dos dois novos Batalhões de Polícia de Choque e cerca de 100 para os POEs. Além disso, 67 brigadianos permanecerão em 11 municípios que foram sedes do curso de formação e outros 237 PMs serão distribuídos por 63 cidades, com o objetivo de minimizar a defasagem de efetivo.

Polícia Civil

A lotação dos 412 novos policiais civis que se formaram no último dia 8 também foi alinhada ao planejamento do “RS Seguro”, com reforço especial nos 18 municípios prioritários pela alta incidência criminal, e à distribuição dos brigadianos, uma vez que o aumento do policiamento ostensivo tende a elevar a demanda das delegacias.

“A estratégia ainda adotou o critério de fortalecer o efetivo para principal atividade da Polícia Civil, que é a investigação criminal, em especial para combate ao crime organizado”, sublinhou o governo do Estado.

Pelo interior, o foco foi a qualificação do atendimento ao cidadão em cidades que há plantão 24 horas, com reforço às DPPAs (Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento) e a reabertura de plantões que haviam sido suspensos, como nas cidades de Marau e São Jerônimo. Por esse critério, serão 41 municípios contemplados.

“Além disso, a chegada dos novos agentes trará economia para o Estado, ao repor o efetivo zerado no ano passado em 11 municípios (onde para manter o atendimento havia necessidade de pagamento de diárias ou horas-extra), foram gastos R$ 178,7 mil nessa situação emergencial”, finalizou o texto do Palácio Piratini.

