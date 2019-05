Com a chegada de uma nova frente fria, os próximos dias serão de baixas temperaturas no Rio Grande do Sul

A chuva e o excesso de nebulosidade começam a baixar as temperaturas na Região Sul do País a partir desta quinta-feira, quando o ar frio de uma nova massa de ar polar se espalha sobre os três Estados. De acordo com o serviço Climatempo, a sensação de frio no Sul do Brasil será grande. Além da falta do sol, a chuva e o vento moderado a forte ampliarão a sensação térmica de frio.

O sol volta a predominar no sábado e o fim-de-semana terá pouca chuva. Mas o frio será intenso, porque o centro da massa de ar frio (área mais fria do sistema) passará sobre o Sul. Todas as capitais da Região poderão ter recordes de frio na madrugada e à tarde de quinta-feira até o domingo.

Chuvas

Divulgado nessa quarta-feira, o mais recente boletim meteorológico emitido pela Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) informou que a atmosfera segue instável e a nebulosidade vai crescendo no Rio Grande do Sul, ganhando força ao longo das próximas horas.

Com isso, a previsão é de chuvas intercaladas com períodos de nublado em todas as regiões gaúchas, podendo ser pontualmente mais fortes em áreas do Norte e do Sul do Estado.

Nesta quinta-feira, a instabilidade segue atuando em todo o Estado com chuva intercalada com períodos nublados. A chuva pode ser eventualmente mais expressiva no Oeste e Sul, bem como em parte do Leste.

Nessas áreas também pode haver ventos mais fortes devido à formação de um sistema de baixa pressão, com risco para temporais. As temperaturas diminuem e a sensação de frio predomina.

Para a sexta-feira, a previsão é de predomínio da instabilidade e risco de temporais, ventos fortes e granizo em áreas do Oeste, Sul, Centro e parte do Leste. O frio aumenta no Estado. No sábado, uma forte massa de ar polar avança e o tempo será seco e frio, com chance de geadas na Campanha, Planalto e Serra Gaúcha.

(Marcello Campos)

