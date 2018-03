“Com a corda toda” estreia temporada no novo Auditório Cultural da Amrigs

No dia 7 de abril estreia, no novo Auditório Cultural da AMRIGS (Associação Médica do RS), o show “Com a corda toda”, com direção, texto e interpretação de André Damasceno, Dudu Weber, Índio Behn e Maikinho Pereira. As apresentações acontecem todos os sábados, às 21h, até 24 de novembro.

O espetáculo pretende levar ao público as mais variadas formas de humor, fazendo a plateia rir do início ao fim, com alta rotatividade, contando com stand up, música, personagens e números de plateia. De acordo com os humoristas, está “cientificamente provado que 3 minutos de riso neutralizam 4 semanas de stress”, portanto, quem for ao show estará “desestressado até 2020”.

Artistas

André Damasceno é engenheiro civil e professor de matemática de formação. Ficou conhecido nacionalmente quando interpretou o “Magro do Bonfa” na Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio. De 2002 a 2015 interpretou o “Presidente Lula” no programa Zorra Total e contracenando com a nova geração do humor, como Fábio Porchat, Leandro Hassum, Marcius Melhem, Katiuscia Canoro, Fabiana Carla, Heloísa Perissé, Rodrigo Santana, entre outros.

Dudu Weber integrou o programa “Tá vazando” e foi editor do blog do Pretinho Básico. Responsável pelo sucesso de diversas páginas de humor no Facebook, produziu artistas como Cris Pereira, Guri de Uruguaiana, Os Barbixas, Marcos Caruzo. Participou do elenco de espetáculos como Rindo Afu e Comédia Urbana.

Índio Behn é a mais nova revelação do humor gaúcho. Ministra cursos de comédia, teatro e comunicação. Faz shows nas maiores casas de humor do País, foi semifinalista do Prêmio Multishow de Humor 2016 e quebrou recordes no quadro “Quem chega lá” do Domingão do Faustão.

Maikinho Pereira é especializado em humor corporativo. Fez shows nas maiores empresas do Sul do País. Dono de um canal no YouTube com milhares de inscritos. Organizador do festival São Léo Comedy, show de humor que reúne multidões na região Metropolitana.

