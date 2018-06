Com a definição das oitavas de final do Mundial, estatísticas apontam uma final mais provável entre a Bélgica e a Croácia

Com a definição dos times classificados para as oitavas de final do Mundial de futebol na Rússia, o projeto Previsão Esportiva, parceria do Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, aponta Croácia e Bélgica como final mais provável do campeonato, com probabilidade de 10,30%. A seleção belga tem mais chances de levar o título inédito. As informações são do portal de notícias G1.

A segunda final mais provável é entre Espanha e Bélgica com 9,75% de probabilidade. No entanto, de acordo com os criadores do projeto, ainda existe grande incerteza sobre qual será a final, haja vista que existem 63 outras possibilidades de finais, que somam uma probabilidade de aproximadamente 80%.

As previsões são obtidas a partir de um modelo estatístico que conjuga informações objetivas tais como os ranking da entidade máxima do futebol e o número de gols marcados pelas equipes na competição com informações subjetivas dadas por experts no esporte.

Ainda de acordo com os pesquisadores, as probabilidades de interesse são calculadas a partir de 100 mil simulações do torneio geradas a partir do modelo.

As outras finais com chances de acontecer são:

– Bélgica x Inglaterra: 6,64%

– Croácia x Brasil: 5,64%

– Suíca x Bélgica: 5,34%.

Além das finais mais prováveis, durante o estudo os pesquisadores também apontaram as probabilidades das equipes de avançar para as oitavas de final obtendo êxito em 81,25% dos palpites, errando apenas a desclassificação de três seleções: Alemanha, Nigéria e Senegal.

Quando o assunto é quartas de final, os pesquisadores acreditam que as oito seleções mais prováveis a disputar a etapa são: Bélgica, Croácia, Brasil, Espanha, Inglaterra, Portugal, França e Suíça.

O estudo também apresenta um histórico da “probabilidade de ser campeão”, que está sendo atualizado de acordo com o desempenho das equipes nas partidas. Ao fim da primeira fase do campeonato, a seleção belga é a que tem a maior chance.

“A previsão probabilística pode ser encarado como um palpite, que obedece regras. A probabilidade expressa o grau de certeza que nós temos acerca de um evento futuro. Assim, para cada possível evento de uma partida (vitória, empate e derrota) é associado um número que expressa o grau de crença no mesmo. O modelo estatístico descreve os aspectos mais relevantes de certo fenômeno aleatório. Jogos como o 7 a 1 e outras “zebras” são eventos difíceis de se prever e considerados atípicos”, explicou um dos criadores do projeto, o professor Luis Ernesto Salasar.

Antes da Copa da Rússia começar, os estatísticos se basearam nos dados do ranking da entidade máxima do futebol e opiniões de especialistas em futebol, e apontaram que Alemanha e Brasil seria a final mais provável, o que não pode mais acontecer, já que a seleção alemã foi eliminada na primeira fase da competição.

De acordo com a atualização da previsão, a Bélgica, que busca um título inédito, é a nova favorita para vencer o Mundial na Rússia com 27,49% de chances. Em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira aparece em 2ª lugar, com 12,69% de chances de vencer a competição e, em terceiro, a Croácia, com 12,08%.

Vale lembrar que, no exemplo da Bélgica, a equipe tem 27,49% probabilidade de ser campeã, entretanto 72,51% de não ser. O estudo feito pelos estatísticos não crava nenhum ganhador, apenas apresenta as chances que os times têm de acordo com o desempenho nas partidas.

Desde sua criação em 2006, o site tem sido certeiro em relação aos favoritos nas últimas edições do torneio. Os estatísticos acertaram a Alemanha e Argentina como duas das três seleções com mais chances de vencer, com 25,26% e 9,87%. “Na Copa de 2010, nosso modelo apontou Espanha e Holanda como as duas seleções com mais chances de vencer, o que de fato se confirmou naquele ano. Já em 2006, a Itália não figurava entre as favoritas, porém a França, que chegou até a final, era a segunda com mais chance, com 11,1%”, disse o professor.

O projeto também acertou o campeão do torneio de 2010 (Espanha). Na Copa de 2014, apontava a final entre Brasil e Argentina, com a seleção brasileira erguendo a taça, mas só acertou o finalista (Argentina), que acabou perdendo para a Alemanha. O site é administrado por oito pesquisadores da USP, campus São Carlos, Universidade Federal da Bahia, além da UFSCar. O projeto tem objetivo acadêmico de disseminar o conceito de probabilidade, utilizando como atrativo o maior evento esportivo do mundo.

Mesmo apontando as seleções com maiores probabilidades de serem campeãs, Salasar ressalta que todas as equipes têm alguma chance de vencer e que os cálculos são atualizados de acordo com o andamento do campeonato, fazendo com que as chances dos times se alternem.

