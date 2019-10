Com a queda dos juros, portabilidade de financiamento imobiliário cresce 102%

Em agosto (último dado disponível), o número de pedidos saltou para 1.761, ante 764 em julho. Os números de portabilidade de financiamento imobiliário neste ano já superam também o total registrado em 2018, quando foi verificado um aumento de 453% nos pedidos em relação ao ano anterior.

Apesar do aumento do interesse pela troca de banco do financiamento, os números ainda são bem tímidos em comparação aos pedidos de portabilidade feitos em outras modalidades de crédito.

“Em virtude do perfil da dívida (de longo prazo e alto valor), a portabilidade pode resultar em maior economia, seja com a transferência do crédito, seja com a renegociação com o credor original”, destacou o Banco central.