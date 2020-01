Tecnologia Com análise de dados e inteligência artificial, fabricantes de carros tentam prever o futuro das cidades

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Fabricantes discutem novas tecnologias em relação aos carros e às cidades (Foto: Reprodução)

Com novas tecnologias chegando aos carros, as fabricantes discutem como essas novidades irão mudar as cidades. A discussão foi um dos principais pontos da Consumer Electronic Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, que passou a ser o principal evento do setor no início do ano, agora que o Salão de Detroit acontece em junho.

Em Las Vegas, Ford, Hyundai e Toyota tiraram o foco dos carros e tentaram olhar para as cidades com outras tecnologias, como análise dados e inteligência artificial. O objetivo é tentar prever, com algum grau de precisão, como as montadoras podem se adaptar ao futuro e entender a mobilidade nas cidades que virão.

Dados e novas formas de mobilidade

Tentando entender quais são as necessidades urbanas e como direcionar soluções para os problemas que já enfrentamos nas cidades, as montadoras recorreram à análise de dados e à inteligência artificial.

A Ford tem um projeto desse tipo, chamado de City Insights Platform (Plataforma de Entendimento da Cidade, em tradução livre), em Ann Arbor, no Estado de Michigan.

Ann Arbor tem a maior rede de transporte público do Estado, o que ainda é insuficiente para lidar com o volume de pessoas. Embora tenha cerca de 120 mil habitantes, o que corresponde a apenas 1% da população de São Paulo, a cidade viu crescer sua população em cinco vezes nos últimos 20 anos, o que trouxe problemas de locomoção, tráfego e estacionamento.

A plataforma, fruto de parceria da Ford com autoridades locais e com o Instituto de Pesquisa do Trânsito da Universidade de Michigan, permitiu criar um modelo preditivo, baseado em dados, que consegue visualizar os congestionamentos nas próximas 24 horas e testar soluções para o trânsito.

Um dos testes foi o que aconteceria com a implementação de vans para transporte compartilhado. Os dados mostraram que, se a iniciativa tivesse baixa adesão, poderia até piorar o trânsito, mas se tiver adoção elevada, melhoraria o congestionamento em 5,75%.

“Pensamos que parte do congestionamento no centro se devia à falta de vagas, e planejávamos construir novas áreas de estacionamento”, disse Bill Frykman, diretor de inovação e mobilidade da Ford. “Se você pode introduzir vans de transporte, tirando os carros individuais da rua, você reduz o congestionamento.”

O impacto mais significativo seria justamente nos estacionamentos, que poderiam liberar de 8 a 12 vagas para cada van de transporte nas ruas. O experimento também revelou que áreas do centro da cidade, pouco abastecidas pelo transporte público, passariam a ter algum tipo de nova opção de transporte e mudariam os incentivos e impacto do uso de carros.

Outro achado tem a ver com acidentes. Analisando os 25 piores cruzamentos da cidade, também foi possível implementar modificações na estrutura urbana — como mudanças na localização dos sinais e intervalos de semáforos. As trocas geraram economia de US$ 6 milhões para a sociedade e redução no número de acidentes.

“Realmente faz parte de uma visão maior”, disse Frykman. “O cenário da mobilidade vai mudar e queremos ter certeza que a Ford será capaz de atender a essas necessidades.” Ele acrescentou que o projeto já está sendo expandido para outros lugares, como Austin, Detroit, Pittsburgh e Indianópolis.

Já a Toyota divulgou os planos para construir a Woven City, uma cidade aos pés do Monte Fuji, planejada para ter as melhores soluções de transporte e moradia. No longo prazo, a ideia é povoar a cidade, que é um protótipo reduzido, com funcionários da empresa e suas famílias.

No curto prazo, a Toyota vai construir outra cidade no mundo virtual, para poder prevenir problemas que poderiam surgir no futuro. O projeto deve começar em 2021. De acordo com Akio Toyoda, presidente da montadora, a iniciativa será “uma oportunidade para testar a tecnologia de inteligência artificial no mundo virtual e no mundo físico”.

A Hyundai, com a apresentação de um “carro voador” em parceria com a Uber, também vislumbra um futuro diferente para as cidades. A ideia envolve ainda a instalação de estações de decolagem e pouso, além de vans para conectar passageiros.

Voltar Todas de Tecnologia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário