Com apenas 11 deputados em plenário, Assembleia não vota reestruturação do IPE

Uma outra bomba que poderá explodir no colo do próximo governador – os projetos que reestruturam o atual sistema deficitário de previdência e Saúde do IPE – deixou de ser votada ontem pelo plenário da assembleia gaúcha. O déficit da previdência dos servidores estaduais está se tornando impagável pelo tesouro gaúcho.

Os quatro projetos

São quatro projetos do governo do Estado que tratam da reestruturação do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e da criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul que não foram votados ontem por que no momento da votação haviam apenas 11 dos 55 deputados em plenário.

Reação da oposição é um sinal

A leitura do novo cenário, pelos principais lideres do governo Temer ontem em Brasília, indicava que foi certeira a medida de decretar a intervenção no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. A ousadia de Temer rendeu-lhe um inesperado ódio da oposição, manifestado pelo descontrole de alguns lideres do PT, PCdoB e PSOL que se manifestaram na tribuna, durante a votação do decreto pela Câmara.

Nome certo para ação imediata

O nome do interventor para início imediato das ações, caiu como uma luva: Comandante Militar do Leste, e coordenador da segurança nas Olimpíadas do Rio, o general Braga Netto conhece minuciosamente toda a geografia do crime na região. Com 60 anos e nascido em Belo Horizonte, Braga Netto ingressou no Exército em 1975, na Academia Militar das Agulhas Negras. É doutor em política, estratégia e alta administração pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

Nos embargos, defesa de Lula cobra documentos

A defesa do ex-presidente Lula,ao ingressar ontem no Tribunal Regional Federal da 4ª. Região em Porto Alegre com embargos de declaração, alinhou em 175 páginas, o que considera dez omissões no acórdão que confirmou a sentença de 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa, cobra documentos em relação ao caso do Triplex, ao questionar: “qual é o elemento – real, concreto e palpável – a demonstrar que, se tivesse adquirido a propriedade do imóvel, o Embargante não iria fazer o pagamento pelas benfeitorias realizadas no imóvel?” Segundo os advogados, ‘o acórdão não aponta qual teria sido a ação concreta praticada’ por Lula ‘que fundamentaria a sua condenação’ por lavagem de dinheiro.

Ciro Gomes: PDT não será “puxadinho” do PT

O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, sinalizou ontem que, sob sua liderança, o PDT deixará de ser conhecido como “puxadinho do PT”, e que pretende se descolar do ex-presidente Lula. Ciro cobrou de Lula a renúncia à pré-candidatura à presidência. E garantiu que não deseja apoio de “réu condenado”.

