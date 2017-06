Com apoio do SEBRAE/RS, tradicional casa de lanches de Caxias do Sul muda de nome e layout para se expandir por franquias

Uma marca que já faz parte da história caxiense vai se transformar. A ideia é ganhar nova assinatura e roupagem para continuar crescendo. Trata-se da tradicional Hamburgueria Juventus, que nasceu como um bar em 1989, transformou-se em hamburgeria em 1998 e continua fazendo parte de uma das opções mais queridas da cidade. A partir da participação no Projeto de Franquias do SEBRAE/RS, a empresa passa por uma importante remodelação e se prepara para abrir outras unidades em todo Estado e no restante do País.

O diretor da Hamburgueria Juventus, Eduardo Comerlato, filho do fundador, antecipa a novidade em primeira mão. “A casa passará a se chamar La Fabbrica Juventus, em uma referência às origens industriais de Caxias, sem perder a identidade original”, revela. Além disso, até setembro, o espaço no Bairro Rio Branco ganhará um layout mais contemporâneo inspirado nas modernas opções gastronômicas do Brasil e do exterior, que reproduzem a austeridade dos elementos fabris em seus ambientes. “Mas o famoso ‘xis’ caxiense continua, com o pão que não é prensado e o respeito às diferentes temperaturas e texturas, mantendo ingredientes como maionese, tomate e alface sempre fresquinhos”, garante.

O desejo de se expandir já fazia parte dos seus objetivos, mas como ganhar 20 novos pontos de venda sem grandes investimentos próprios? Surgiu, então, a ideia de abrir franquias. “Somos estruturados, com produtos e marketing fortes, o que facilitou o processo”, acredita. Ainda com o nome de Hamburgueria Juventus, já está experimentando um projeto-piloto com um franqueado, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul.

No ano passado, Comerlato participou da primeira etapa do Programa de Franquias do SEBRAE/RS, juntamente com outras 34 empresas gaúchas de diferentes segmentos. “Nessa fase, o objetivo era buscar a validação do negócio como franqueador”, conta o gestor de projetos do SEBRAE/RS Rodrigo Baierle Silva. No primeiro ano, os participantes passaram por um curso da Associação Brasileira de Franchising e por diversas atividades e consultorias. No segundo ano, 15 empreendimentos seguem no projeto. “O objetivo é transformá-los em franqueadores. As empresas agora estão na etapa da definição do modelo de negócios e do modelo financeiro que será aplicado às franquias”, explica Silva. Além de cursos e consultorias, os participantes integram missões a eventos do setor e conhecem negócios que são cases de sucesso com esse tipo de negócio.

A orientação está sendo fundamental para o posicionamento da futura La Fabbrica Juventus, que já estima alcançar 20 novas lojas nos próximos anos. “Inicialmente, queremos expandir no Estado, mas depois, com a estrutura mais consolidada, queremos levar a marca e nossos lanches para locais como Santa Catarina, Paraná e São Paulo”, projeta.

O Programa de Franquias do SEBRAE/RS ainda tem vagas abertas para as empresas mais estruturadas que desejam expandir seus negócios a partir desse modelo. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (51) 98021-2962 ou pelo email rodrigobs@sebrae-rs.com.br.

