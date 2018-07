Com “aulas” em transmissões ao vivo feitas na cama, no carro e até em um passeio de lancha, o médico foragido no Rio tem mais seguidores que Dr. Hollywood nas redes sociais

“Quando eu boto esse jaleco verde, o bicho vai pegar”, diz o médico Denis Furtado antes de uma bioplastia de glúteo em um dos vídeos postados nas redes sociais. E são muitos vídeos, bioplastias e redes sociais. Musculoso, vaidoso e piadista, o Dr. Bumbum, como era conhecido, está no Facebook, no Instagram, no Periscope, no Snapchat, no YouTube. Além de gravações de procedimentos semelhantes ao que matou a bancária Lilian Quezia Calixto, ele publicava fotos de “antes e depois”; dava “aulas” em transmissões ao vivo feitas na cama, no carro e até em um passeio de lancha – abordando de endometriose a fibromialgia, passando por “desvende seu exame de sangue”. As informações são do jornal O Globo.

Principalmente, Denis fazia autopropaganda. Profissionalmente e pessoalmente. Fotos sem camisa e vestindo uma farda do Exército aparecem no álbum de seu perfil no Facebook, onde era seguido até esta terça-feira por 2.119 pessoas. No Instagram, ele soma 650 mil. O número é expressivo no segmento “cirurgião plástico exibicionista”. O médico Robert Rey, que ficou conhecido na TV como o Dr. Hollywood por operar celebridades, por exemplo, contabiliza apenas 278 mil.

No dia a dia virtual de Denis Furtado, que está foragido, qualquer assunto ganha outros contornos, literalmente. Ele ilustra um comentário defendendo a greve de caminhoneiros que parou o país com uma foto do bumbum de Aline Ouriques, “musa” do movimento. Uma postagem de feliz Natal traz a foto dos glúteos de uma amiga transformados por ele com a legenda: “nádegas a declarar”. Como “Pensamento do dia”, lança mão de uma parábola sobre a busca da namorada perfeita. Na história, um homem distribui R$ 15 mil para três mulheres diferentes. A primeira gasta tudo com ela mesma com a justificativa de que era para agradar a ele. A segunda torra o dinheiro em presentes para o amado. A terceira aplica em ações para render o montante para os dois. “Então o homem pensou, pensou, pensou… E escolheu aquela que tinha a bunda maior”, exalta o médico, que se diz autor do livro “Bioplastia, a arte de esculpir sem cortes” (não há qualquer registro da publicação na internet).

Doutor Bumbum também é afeito a bordões de gosto duvidoso. Um dos mais recorrentes é “Top, top” para se referir a nádegas esculpidas por ele. Em vídeos postados em redes sociais, ele costuma mostrar em ângulos bem “intimistas” glúteos transformados por suas agulhas ácidas. “Ficou muito sexy, olha isso”, diz ele ao exibir uma paciente de bruços deitada em uma maca.

O Dr. Bumbum amplia seus dotes profissionais anunciando também a realização de bioplastia peninana (leia-se aumento de pênis). “Por que razão não podemos, e devemos, ter um Penis do tamanho que desejamos?”, ele pergunta. E responde garantindo que a aplicação da substância pmma no órgão sexual masculino é um “procedimento minimamente invasivo, de resultados imediatos e definitivos”. Mas faz a ressalva que, “como toda bioplastia médica deve ser utilizada por médico capacitado em medicina estética e com produtos originais”.

Tal qual Robert Rey, o Doutor Bumbum está despertando interesse de tabloides internacionais, ávidos por notícias que remetam a glúteos. Só que pela porta dos fundos. Antes desconhecido, Denis foi parar nas páginas policiais dos londrinos “Daily Mail” e “Metro” não por sua popularidade, mas por causa da morte da bancária.

“Ganhei diferentes apelidos, e o mais recente é Doutor Bumbum. Isso me faz muito orgulhoso”, destacou o “Daily Mail” citando uma postagem do brasileiro no Facebook.

O jornal destaca, ainda, que o médico brasileiro fez um procedimento em Flavia Tamario, que participou do concurso de Miss Bumbum no ano passado. Em vídeo postado no Facebook, Denis, com tom galanteador, enche-se de intimidade ao lado de Flavia, mais conhecida como Pamela Pantera, e se refere a ela como a “paciente mais gata de todas, show de beleza”.

