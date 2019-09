Com aval da equipe médica, Bolsonaro irá à abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York

A participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) está confirmada. De acordo com o boletim médico, Bolsonaro encontra-se em excelentes condições clínico-cirúrgicas e passa, agora, para uma dieta leve, com arroz, purê de batata, legumes e filé grelhado. A cerimônia ocorre nesta terça-feira (24) em Nova York.

O cirurgião responsável, Antônio Macedo, explicou que a nova dieta dará mais autonomia ao presidente durante a ida a Nova York e, por ser mais calórica, vai facilitar as condições durante o deslocamento. Macedo disse ainda que, depois de uma grande cirurgia e tendo uma viagem de avião, há uma atenção maior para a parte de circulação venosa.

“O risco é sempre vascular, de veias. Mas ele está com meias elásticas, tomando injeção de anticoagulante e foi orientado que não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião e fiquei a maior parte do tempo deitado na cama”, disse o cirurgião.

O presidente Jair Bolsonaro chega em Nova York na próxima segunda-feira, e, na terça, tem encontro confirmado com o secretário-geral da ONU, António Guterres. No mesmo dia, será seu pronunciamento. Não estão previstos encontros bilaterais com outros chefes de Estado. O presidente embarca de volta ao Brasil no mesmo dia.

