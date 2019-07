Com Beira-Rio lotado, Inter recebe o Nacional para garantir classificação na Libertadores

Depois da vitória fora de casa, por 1 x 0 com gol de Guerrero, o Inter recebe o Nacional do Uruguai, a partir das 19h15, no Beira-Rio. Com a esperança de mais de 45 mil torcedores no estádio Colorado, o Inter deve repetir o mesmo time que garantiu o bom resultado longe do Beira-Rio.

Buscando a vaga nas quartas de final da Libertadores, o Inter volta a campo hoje, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo fora de casa. Qualquer empate ou vitória simples garantem a classificação colorada no Beira-Rio. Para isso, Odair deve repetir o time que jogou fora de casa.

A única dúvida fica por conta de Zeca ou Bruno, na lateral-direita. Zeca voltou de lesão e atuou na última partida diante do Ceará, pelo Brasileirão e disputa a vaga. Contudo, Bruno foi um dos destaques no Uruguai e pode garantir a manutenção na equipe.

Confira a escalação Colorada: Marcelo Lomba; Bruno (Zeca), Moledo, Cuesta, Uendel; Lindoso, Edenílson, Patrick; Nico, D’Alessandro e Paolo Guerrero.

A rádio Grenal transmite a partida em parceria com a Rádio Pampa a partir ds 19h, sem voz do Brasil, no 97.5FM. A partir das 20h, ou nos aplicativos móveis, a transmissão da rádio Grenal, no 95.9FM com comando de Haroldo de Souza.

