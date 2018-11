Com Bolsonaro, Lava-Jato ganha status de Ministério

A opinião do “Estadão” bem define o sentido que a presença do juiz Sérgio Moro, agora como ministro da Justiça, dará ao País, a partir de janeiro de 2019: “Sérgio Moro, ao aceitar o convite, declarou que o fez porque sua ida para o Ministério da Justiça, ‘na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior’. Ou seja, a Operação Lava-Jato, que já tinha assumido traços nitidamente políticos em razão da ação militante de alguns de seus procuradores contra toda a classe política, terá agora status de Ministério”.

Marchezan light

O prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior (PSDB) participou ontem da abertura oficial da Feira do Livro e fez um discurso acenando com maior dialogo na Câmara, para aprovar os projetos polêmicos do Executivo.

Aliado importante

Com a chegada do colega de partido Eduardo Leite ao Piratini, Marchezan poderá ganhar um importante aliado para alguns projetos da sua gestão.

Hasteamento da bandeira nas escolas

Com um novo recado, o presidente eleito Jair Bolsonaro sinaliza para a importância do hasteamento da bandeira nacional nas escolas: “Por muito tempo nossas instituições de ensino foram tomadas por ideologias nocivas e inversão de valores, pessoas que odeiam nossas cores e Hino. Hastear uma bandeira do Brasil não tem relação com política, mas com o orgulho de ser brasileiro e a esperança de tempos melhores”.

Manutenção do ICMS elevado será uma guerra

Não será fácil para o futuro governador Eduardo Leite, aprovar na Assembleia Legislativa a manutenção da alíquota de 18% do ICMS para os próximos anos. A Federasul e a Fiergs, Federação das Indústrias, prometem fazer forte pressão sobre os deputados, para rejeitarem a proposta.

Vamos desapropriar as escolas “filantrópicas”?

A insistência de escolas particulares de todo o País, muitas delas mantidas por congregações religiosas “sem fins lucrativos”, e usufruindo de preciosos incentivos fiscais – leia-se isenção de impostos – em pregar de forma dissimulada a doutrina socialista, com foco em especial na repartição de riqueza, estimula a ideia de que não se oporiam à desapropriação destes estabelecimentos. Assim, o Estado poderia repassar esse ensino – que é caro, e já foi de boa qualidade – a todo o universo de brasileiros, sem a cobrança das altíssimas mensalidades que estas “entidades filantrópicas” praticam.

Reprovado em concurso, Toffoli critica novos juizes concursados

Com a experiência de quem foi reprovado em concurso para ingresso na magistratura, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que ocupava anteriormente a tarefa de advogar para o Partido dos Trabalhadores, afirmou nesta sexta-feira que os juízes brasileiros assumem o cargo ainda jovens “sem ter socializado” e antes de adquirir “conhecimento da realidade”. “Nós recrutamos juízes no Brasil que são recém-formados, 23, 24, 25 anos, sem experiência de vida, sem socialização, o que significa que o juiz se socializa, conhece o mundo já tendo uma caneta com peso enorme de poder, mas ainda sem a socialização que lhe dá a devida responsabilidade”, afirmou Toffoli. Ele participa nos Estados Unidos do evento II Law and Economics, organizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) em parceria com a Universidade de Columbia, com apoio do jornal Financial Times, do Brazilian American Chamber of Commerce e da CLS Brazil.

