Com cabelo preto e curtinho, Eliana aparece irreconhecível em foto

Eliana apareceu irreconhecível em uma foto postada em seu Instagram. Conhecida pelos cabelos loiros, a apresentadora do SBT vestiu uma peruca preta e com fios curtinhos para uma gravação de seu programa.

“Morena ou loira?”, perguntou a apresentadora na legenda da foto, junto com as expressões “beleza renovada” e “pegadinha do bem” como hashtags, dando pistas do que se trata a atração.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza da apresentadora, mas a maior disse preferi-la com o cabelo loiro.

Em maio, Silvio Santos havia dado carta branca para o “Programa da Eliana” passar por mudanças e se fortalecer na luta pela audiência. Talvez ele não contasse que entre as alterações incluíssem a comandante da atração com um visual totalmente diferente. (Folhapress)

