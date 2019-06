Com capitalização fora do texto da reforma da Previdência, governo deve apresentar projeto específico

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou, nesta segunda-feira (17), que o governo federal pode enviar à Câmara dos Deputados um projeto específico para capitalização da Previdência no segundo semestre de 2019. As modificações feitas pelo relator da proposta da reforma da Previdência na comissão especial, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), retiraram a capitalização do texto.

Em entrevista, Onyx evitou fazer críticas, mas disse que o presidente Jair Bolsonaro ainda tentará incluir a capitalização no projeto que será votado no Congresso. O ministro defendeu que a capitalização é considerada fundamental para as gerações que estão por vir, pois permite ao trabalhador realizar uma espécie de poupança para garantir a futura aposentadoria.

Capitalização

O título de capitalização é uma economia programada de prazo definido, com pagamento único, em parcelas mensais ou periódicas. Durante a vigência do título, o consumidor tem direito de participar de sorteios e, no fim do prazo, resgatar parte ou a totalidade do dinheiro guardado.

