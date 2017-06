Com CR7, Portugal goleia e se classifica em 1Âº; MÃ©xico elimina RÃºssia

As seleções de Portugal e México garantiram neste sábado (24) classificação para as semifinais da Copa das Confederações.

Em São Petersburgo, Portugal derrotou a frágil Nova Zelândia por 4 a 0, com gols de

Cristiano Ronaldo, de pênalti, Bernardo Silva, André Silva e Nani. Em Kazan, o México bateu a Rússia, anfitriã da competição, por 2 a 1, de virada. Samedov abriu o placar. Néstor Araujo e Lozano viraram.

Portugal terminou esta primeira fase na liderança do grupo A, com sete pontos e cinco de saldo de gols. O México ficou na segunda posição, também com sete pontos, mas dois de saldo. A Rússia, mesmo jogando com o apoio da sua torcida, somou apenas três pontos e está eliminada.

A Nova Zelândia, por sua vez, se despediu do torneio com três derrotas em três jogos. Portugueses e mexicanos vão conhecer os seus adversários na semifinal no domingo (25), quando será finalizado o grupo B, que conta com Chile, Alemanha, Austrália e Camarões.

