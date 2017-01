Com crescimento de 40% nas linhas de tênis esportivos a marca dos sapatinhos tão bonitinhos decreta: “Tênis é Ortopé”

A Ortopé criou duas novas campanhas para alcançar os resultados planejados para 2017. A primeira delas traz a seguinte chamada: “Tênis é Ortopé”. A frase tem respaldo na resposta positiva do mercado em 2016, quando as linhas de tênis esportivos da marca cresceram 40% em vendas. A mensagem, que veiculará em anúncios, banners e materiais de ponto de venda, reforça este resultado tanto para clientes profissional, quando definem o seu mix para as vitrines de calçados infantis da próxima estação, quanto para os consumidores finais na hora da decisão de compra por tênis infantil: “Tênis é Ortopé”.

A segunda campanha, aliada as inovações criadas pela marca, resgata um hábito muito comum às crianças de todas as gerações, principalmente as que nasceram já na era digital, quando convidam alguém para brincar: “Vamos brincar de quê? Com esta chamada a Ortopé convida e estimula à brincadeira com os seus calçados “Fabricamos tênis, botinhas, sandálias e sapatinhos para todos os tipos de brincadeiras. Afinal, trocar as borrachinhas coloridas dos tênis, deslizar com rodinhas, correr, se arrumar para uma festinha, tudo pode ser encarado como uma brincadeira. Então, vamos brincar de quê?”. diverte-se o gerente da marca.

