Com descontos especiais, Semana do Brasil teve adesão de 70% dos shoppings do país

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), comunicou nesta quarta-feira (18), que 70% dos shoppings apoiaram a campanha Semana do Brasil. Segundo a entidade, os centros comerciais trabalharam com antecedência na divulgação de ofertas e descontos para impulsionar as vendas em um curto período.

A campanha Semana do Brasil foi criada pelo Governo Federal para incentivar o consumo e estimular a economia do país. O evento ocorreu entre os dias 6 e 15 de setembro. A fim de estender as comemorações do Dia da Independência, inspirado em 7 de setembro, o lema do movimento foi “Vamos valorizar o que é nosso”. A promoção foi organizada aos moldes do movimentos de varejo de outros países, que costumam fazer promoções em feriados nacionais. O maior exemplo é a Black Friday, nos Estados Unidos, que ocorre anualmente após o feriado de Ação de Graças.

A estimativa é que o setor varejista alcance um aumento de 10% nas vendas até o fim deste mês. De acordo com dados da Cielo, empresa de serviços financeiros, a Semana do Brasill apresenta um programa de incentivos, que vem movimentando os setores de cosméticos com crescimento de vendas de 19%, de móveis e eletrodomésticos com 16%, supermercados com 13%, vestuário e artigos esportivos com 7%.

De acordo com o governo, a criação e o lançamento da campanha têm como objetivo avivar o mês de setembro como mais um período de promoções para aumentar a economia e movimentar o comércio. A intenção é que a campanha se repita nos próximos anos.

