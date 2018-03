Com dois corações artificiais, menina de 1 ano aguarda transplante

Depois de ficar quase um mês internada na UTI de um centro médico da capital alagoana, os médicos não conseguiram fechar um diagnóstico. Os pais foram aconselhados a ir ao Incor, um dos centros de referência em tratamentos cardíacos no país e o responsável por mais de 40% dos transplantes de coração do estado de São Paulo.

Mesmo debilitada, no início de novembro do ano passado a menina enfrentou uma viagem de avião de quase 2,5 mil quilômetros entre Maceió e a capital paulista. Chegando à cidade, foi levada às pressas ao hospital.

Já nos primeiros exames foi constatado que ela sofre de miocardiopatia dilatada, doença que limitou o funcionamento de seu coração a apenas 11% da capacidade total. “Ela estava com disfunção nos dois ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo”, disse o médico Luiz Fernando Caneo, cirurgião da Unidade Cirúrgica de Cardiopatias Congênitas do Incor.

A grosso modo, os ventrículos são câmaras responsáveis por movimentar o sangue no coração. O direito leva o sangue venoso, pobre em oxigênio, para as artérias pulmonares. O esquerdo leva o sangue já oxigenado para o resto do corpo.

Com o diagnóstico fechado, os médicos viram que o transplante era a única saída. A preocupação naquele momento era estabilizar a pequena paciente para aguentar a espera pelo órgão. Segundo Larissa, remédios foram ministrados para facilitar a circulação sanguínea, mas a situação era tão crítica que a filha sofreu um infarto.

“Ela teve uma parada de 20 minutos, porque, pela fragilidade do coração, as drogas vasoativas não estavam dando mais efeito. Foi quando o cirurgião disse que ela não ia aguentar esperar até o transplante se não ficasse em uma máquina, que é o Berlin Heart”, disse.

Corações artificiais

O berlin heart excor é considerado por especialistas o melhor coração artificial para crianças com menos de 20 kg. Ele consiste em uma bomba localizada no lado de fora do corpo que faz o trabalho do ventrículo. O caso de Lorena foi mais grave e demandou a instalação de dois aparelhos, um para cada ventrículo (confira abaixo como eles funcionam).

Essas bombas, porém, não substituem totalmente o coração. Elas servem justamente para poupar o esforço do órgão. “Quase 90% do débito cardíaco é dado por essa bomba. Isso dá um incremento de débito cardíaco que o coração fraco não estava dando. Com isso, eu melhoro a perfusão dos rins, melhora a perfusão hepática”, disse o médico Caneo.