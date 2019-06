Com dois gols anulados pelo árbitro de vídeo, Venezuela e Peru empataram em 0 a 0 em Porto Alegre

Um duelo movimentado entre Peru e Venezuela, com empate em 0 a 0, abriu na tarde desse sábado o calendário de cinco jogos da Copa da América na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Apesar do escore que decepcionou muitos dos 13,3 mil torcedores no estádio, as melhores chances couberam ao país andino, que teve dois gols anulados com o uso do VAR (árbitro de vídeo).

A pressão do time cuja maior estrela é o atacante colorado Paolo Guerrero se tornou ainda maior aos 28 minutos do segundo tempo, quando o venezuelano Mago recebeu o cartão vermelho. Mas o adversário em desvantagem numérica conseguiu suportar a pressão, com ótimas defesas do goleiro Fariñez.

Na noite desta terça-feira, o Peru enfrentará a Bolívia, pela segunda rodada do torneio continental, desta vez no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A Venezuela, por sua vez, terá que encarar a Seleção Brasileira, na mesma data, no estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA).

Escalações

A Seleção do Peru, comandada por Ricardo Gareca, colocou em campo Gallese, Advíncula, Zambrana, Abram, Trauco, Tapia, Yotún (Polo), González (Carrillo), Cueva (Flores), Farfán e Paolo Guerrero.

Já a Venezuela, do técnico Rafael Dudamel, escalou Fariñez, Rosales, Chancellor, Villanueva, Luis Mago, Herrera, Moreno (Hernández), Rincón, Murillo (Soteldo), Savarino (Machis) e Rondón.

A partida

Logo aos 6 minutos, após um bate-e-rebate o peruano González estufou a rede, mas o juiz recorreu ao VAR e anulou o gol, por considerar que houve falta no ataque. Aos 15, o Peru teve outra grande chance, com Farfán acionando Cueva, que invadiu a área mas bateu mascado, para fora.

Quando o relógio marcava 21 minutos, a Venezuela chegou com perigo pela primeira vez, Savarino inverteu para Murillo, que cruzou para Rondón, exigindo grande defesa de Gallese. O arqueiro seria decisivo novamente aos 26, quando segurou uma cobrança de falta fechada de Savarino.

Aos 31, Paolo Guerrero teve a sua primeira boa jogada na partida. Ele deu boa bola para Advíncula bater forte e cruzado, exigindo uma intervenção de Fariñez em dois tempos. Guerrero de novo, aos 36: o colorado recebeu lançamento, dominou no peito e, já driblando, chutou forte mas por cima. Logo depois, o centroavante cobraria uma falta que exigiu outra defesa de Fariñez.

Diferentemente da etapa inicial, no segundo tempo a primeira chance foi da Venezuela. No primeiro minuto, em cobrança de falta perigosa de Rondón. A bola passou perto da trave. Aos 17, o Peru teve outro gol anulado com o auxílio do VAR. Farfán fez um bonito gol de cabeça após cruzamento da esquerda, mas estava impedido.

Já aos 28 minutos, Mago recebeu o segundo cartão amarelo por acertar Polo e foi expulso. Cerca de dois minutos depois, o Peru teve a melhor chance até então: Guerrero, na pequena área, recebeu de Farfán e chutou para Fariñez fazer um “milagre”. O VAR chegou a ser acionado para saber se a bola havia passado da linha, o que não ocorreu.

Com um a mais, o Peru tentou acuar a Venezuela. Aos 35, Flores bateu forte, de fora da área, para mais uma boa defesa do goleiro Fariñez. Depois da “blitz”, porém, os peruanos cansaram e não conseguiram aproveitar a superioridade numérica.

(Marcello Campos)

