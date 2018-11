Com dois meses de atividade, Self Guru, a plataforma digital para planejamento de carreira, registra 2.300 usuários cadastrados e lança serviços corporativos

Decidir os caminhos da vida profissional nunca é tarefa fácil, seja para os novatos do mercado de trabalho ou para os veteranos que querem ou precisam dar novos rumos para suas carreiras. Nesta jornada dinâmica, cheia de dúvidas, medos e questionamentos muitos se sentem totalmente perdidos, desnorteados, sem saber o que fazer ou a quem recorrer.

Com o propósito de ajudar a essas pessoas é que nasceu SELF GURU, uma plataforma digital colaborativa para quem precisa de orientação, inspiração e ferramentas úteis na hora de construir ou reconstruir sua vida profissional.



Após dois meses de operação, a Plataforma já conta com mais de 2.300 usuários cadastrados utilizando os serviços online, número três vezes superior às expectativas das sócias. Isso indica que o assunto e o formato têm pertinência ao momento e às necessidades da população, considerando um cenário com 13 milhões de desempregados no país e mais de 50% dos trabalhadores insatisfeitos com suas vidas profissionais. Além disso, a expectativa de abertura de milhares de vagas no último trimestre agita a esperança de quem quer uma nova oportunidade de carreira.

A iniciativa é da executiva de marketing, Fabiana Fichbein Marcon, e da executiva de Recursos Humanos, Luciana Madrid. Durante muitos anos elas construíram carreiras de sucesso em grandes empresas, mas em determinado momento se viram com questionamentos e vontade de tomar um novo rumo profissional. A partir dai surgiu a ideia de empreender com um projeto que apoiasse as pessoas em busca de mudanças.

“Ao longo dos anos acompanhei diversos profissionais em momentos de transição de carreira. Pessoas que precisaram enfrentar mudanças repentinas ou que estavam insatisfeitas com a vida profissional que levavam . Elas queriam mudar mas não sabiam por onde começar. Tinham dúvidas sobre currículos, como usar o LinkedIn e outras ferramentas, como ser promovido ou mudar de área de atuação… enfim, precisavam de dicas e orientação para achar seus caminhos. A verdade é que há sempre mais de um caminho e a Self Guru foi criada para ajudar cada pessoa a encontrar o seu”, explica Luciana.

“Durante os anos em que fui executiva e gestora de equipes, trabalhei com muitas pessoas absurdamente preparadas tecnicamente, mas com muita necessidade de apoio na gestão de suas carreiras. Para que os profissionais assumam o controle das suas carreiras, precisam se instrumentalizar, se conhecer”, complementa Fabiana.

A Self Guru foi concebida sob três conceitos básicos:

Ser colaborativa – conta com diversos profissionais de RH e coaching que prestam serviços de consultoria, atendem os usuários e colaboram com conteúdos como vídeos, dicas, artigos e recomendação de livros.

Oferecer diferentes tipos de serviços, gratuitos e pagos, para diferentes necessidades e momentos. Todos os conteúdos são acessados sem custo na plataforma que ainda disponibiliza ferramentas de autoavaliação, modelos de currículos e de planejamento de carreira.

Incentivar o empoderamento: acreditamos na frase “Você é dono da sua carreira” – por isso a Plataforma tem o nome de Self Guru. A pessoa assume o controle, acessa o conteúdo e contrata o serviço de acordo com suas necessidades. Não há um roteiro pronto, cada um é seu próprio guia.

Além dos serviços e ferramentas gratuitas, Self Guru também oferece atendimento profissional personalizado. Os usuários podem ter contato direto com profissionais de RH e coaches em conversas individuais, através de videoconferência. Estes serviços são contratados diretamente na própria plataforma e pagos, parceladamente, no cartão de crédito.

Atendendo uma demanda recebida do próprio mercado, em seu segundo mês de operação, a Plataforma passou disponibilizar contratos corporativos, com a oferta de quatro novos serviços, sendo dois destinados a desenvolvimento de colaboradores de alto potencial e dois destinados a suporte na transição de carreira para empresas que valorizam processos de desligamento responsável.

Serviços para profissionais

Turbine seu Currículo

· Modelos grátis para baixar e preencher

· Consultoria de Currículo – encontro com especialista em recrutamento, através de duas videoconferências individuais, para revisão e construção do currículo baseado nos objetivos de carreira do cliente

Arrase no LinkedIn

· Consultoria de LinkedIn + Currículo – encontro com especialista em recrutamento, através de duas videoconferências individuais, para revisão e construção do currículo e do perfil no LinkedIn, aplicando técnicas para aumentar visibilidade, e criação de estratégia de prospecção de mercado, baseada nos objetivos de carreira do cliente

Planeje sua Carreira

· Modelos grátis para baixar e preencher

· Consultoria de Carreira – quatro encontros com um especialista de carreira para discussão sobre objetivos de carreira e orientação de plano de execução das ações traçadas.

Prepare-se para a Entrevista

· Artigos e dicas para melhorar seu desempenho na entrevista de emprego

· Encontro com especialista de RH para esclarecer dúvidas, praticar e receber orientações sobre comportamento e questionamentos que ocorrem nas entrevistas de emprego

Faça uma Autoavaliação

· Melhorar o autoconhecimento é crítico para quem quer crescer ou mudar de carreira, por isso disponibilizamos exercícios na própria plataforma – alguns gratuitos e outros pagos.

Fale com um Especialista

· Não sabe por onde começar? Precisa de orientação, aconselhamento ou expor uma situação de transição ou conflito profissional? O agendamento com o especialista é um horário individual, por videoconferência, em que o cliente e o especialista poderão discutir as questões e encaminhar os próximos passos.

Serviços para empresas

Self Guru Development

Destinado a profissionais de alto desempenho e potencial que ainda não ocupam posição de liderança.

Self Guru Leadership

Destinado a colaboradores em posições de liderança, é baseado em desafios enfrentados pelo líder, envolvendo discussão de experiências reais, exploração e prática de novas formas mais efetivas para lidar com situações desafiadoras.

Self Guru Transition

Suporte a transição de mercado, incluindo avaliação, currículo, perfil no LinkedIn, posicionamento e prospecção de mercado.

Self Guru Restart

Suporte ao redirecionamento de carreira, preparando o profissional para novos desafios.

