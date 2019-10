Com entrega prevista até o fim do ano, o viaduto da ERS-040 em Viamão deve facilitar o deslocamento para o Litoral Norte gaúcho

Considerado um dos “gargalos” na malha rodoviária da Região Metropolitana de Porto Alegre, o entroncamento da estrada ERS-040 com a ERS-118, em Viamão, está próximo de ter uma solução. Isso porque o viaduto que a concessionária EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) está erguendo no local deve ser concluído até o fim do ano.

A obra, que conta com investimento de cerca de R$ 20 milhões, tem por objetivo organizar o fluxo de veículos, permitindo que os motoristas que se deslocam entre o Litoral Norte e a Capital trafeguem pela parte elevada da estrutura, sem a interferência de quem acessa a ERS-118.

“Sabemos das dificuldades que o Estado enfrenta, mas seguimos firmes no propósito de qualificar nossas rodovias”, diz o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Esse viaduto dará maior fluidez e segurança ao tráfego, principalmente em época de veraneio. Quem for a praias como Cidreira e Pinhal neste fim de ano já sentirá os benefícios da obra.”

O viaduto na ERS-040 tem pista dupla e 500 metros de extensão. O lado direito, no sentido Litoral-Porto Alegre, já está finalizado. No momento, os trabalhos concentram-se na outra pista, onde já foram concluídos os pilares e vigas. O próximo passo é a execução das lajes, os acessos e o muro de contenção da rua lateral.

Otimismo

Conforme o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, “a obra está recebendo acompanhamento permanente em todas as etapas de sua execução e, quando concluída, representará a transformação de um entroncamento que historicamente sempre foi problemático, pois tratam-se de rodovias com fluxo considerável”.

A concessionária é responsável por 83 quilômetros da ERS-040, assim como por 14 quilômetros da ERS-784. Ambas as estradas recebem manutenção constante, incluindo serviços de roçada e capina, além de dispor dos serviços de guincho e ambulância, mediante recursos oriundos da praça de pedágio de Viamão.

(Marcello Campos)

