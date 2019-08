Com expectativa de 520 milhões reais em negócios, começa mais uma Expoagas, a feira gaúcha de supermercados

Um dos principais eventos do segmento de varejo no Estado, a “Expoagas – Convenção Gaúcha de Supermercados” chega nesta terça-feira à sua 38ª edição com uma expectativa de R$ 520 milhões em negócios. Durante três dias, quase 50 mil profissionais ligados à cadeia do abastecimento estarão reunidos no Centro de Eventos da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), na Zona Norte de em Porto Alegre.

A feira promovida pela Agas (Associação Gaúcha de Supermercados). Além da movimentação comercial entre os 372 expositores, representantes de empresas do Brasil e de outros 11 países, os participantes ficam por dentro de aproximadamente 800 novidades e ainda contam com atividades de qualificação, tais como palestras, seminários e oficinas.

“Cada vez mais multisetorial, a feira novamente tem gratuidade nas inscrições antecipadas a varejistas de supermercados e de outros setores do comércio, a exemplo de hotéis, bares, restaurantes, farmácias e lojas de bazar e R$ 1,99”, ressalta a Agas. “Neste ano, pela primeira vez essa cortesia também se estende a produtores rurais pela primeira vez. A principal novidade é o reposicionamento dos espaços ‘Premium’ e ‘Circuito de Negócios’, criados em 2018 para integrar novos expositores.”

Ainda de acordo com a entidade, a abrangência de setores faz com que a Expoagas 2019 mais uma vez reflita, em seus estandes, as tendências e hábitos de consumo que têm caracaterizado o perfil de consumo apresentado pelos gaúchos nos supermercados: “Um exemplo disto é o crescimento no número de expositores de alimentos com apelo saudável, como tapiocas, produtos orgânicos e barras de cereais”.

Apostando nos conceitos de liberdade econômica e fomentando negócios que possibilitarão crescimento para empresas do varejo, setor distribuidor e indústria, a Associação Gaúcha de Supermercados também aproveita o evento para reforçar reivindicações do segmento em níveis regional e nacional. A principal reivindicação a ser levantada, antecipa a Agas, é a possibilidade de supermercados venderem medicamentos que não necessitam de prescrição médica.

“Defendemos o direito das farmácias venderem alimentos, itens de bazar e de higiene, mas queremos o mesmo livre comércio para os supermercados”, ressalta. “Afinal, os medicamentos sem prescrição já estão ao alcance dos clientes no auto-serviço das farmácias, além de serem comercializados sem restrições por televendas e internet. Não há por que criarmos reservas de mercado em nome do corporativismo. Precisamos de um cenário de liberdade econômica, com interferência mínima do Estado.”

Outras reivindicações do setor são a definição de regras para a manipulação de carnes e fiambres em supermercados e a simplificação tributária em todos os setores: “São questões técnicas nas quais estamos trabalhando para garantir, acima de tudo, segurança alimentar aos consumidores e proteção jurídica às empresas. Mas é preciso elogiar o trabalho dos corpos técnicos do Governo do Estado e a boa vontade para contribuir nestes temas”.

A fim de fortalecer os espaços criados no ano passado para oportunizar a novas empresas a participação na Expoagas 2019, a entidade dividiu com maior clareza as áreas de palestras e de feira. “Transferimos o ciclo de palestras todo para o lado do Teatro do Sesi, enquanto a feira de negócios ficará concentrada nos três andares do pavilhão do Centro de Eventos”, explica o presidente da Associação, Antônio Cesa Longo.

Localizado no segundo andar do prédio da Fiergs, o Espaço Premium congregará empresas multinacionais e grandes agentes das indústrias de alimentação e de higiene. Lançados na edição de 2018, os estandes do Circuito de Negócios congregarão micro e pequenas empresas em um ambiente de negócios e novas parcerias. “Esse é o espírito do evento, oportunizar os mesmos fornecedores a companhias de todos os portes e de todos os segmentos”, finaliza o dirigente.

