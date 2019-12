Esporte Com festa luxuosa, Suárez renova votos de casamento e celebra ao lado Messi e Neymar

27 de dezembro de 2019

Neymar (E), Messi e Suarez colocaram a conversa em dia Foto: Reprodução/Instagram Festa aconteceu em Punta del Este, no Uruguai, nesta quinta (26) (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O jogador do Barcelona Luis Suárez, e a esposa Sofia Balbi, comemoraram dez anos de casados com uma festa de luxo em Punta del Este, Uruguai, nesta quinta-feira (26). A cerimônia foi discreta e só para os amigos íntimos.

Entre os 160 convidados, estavam os atletas Neymar Jr., Lionel Messi, Gabriel Medina e Lucas Lima. A ocasião aconteceu no Hotel Fasano e contou com muito luxo. Apesar de não terem divulgado muitas fotos, os brasileiros Neymar e Medina compartilharam selfies nas redes sociais.

A estrela do PSG (Paris Saint Germain), posou ao lado dos amigos Suárez e Messi. Os três ficaram conhecidos por formar o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar), quando jogavam no Barcelona até meados de 2017. Eles chegaram a ser reconhecidos como “o melhor ataque dos últimos anos no futebol mundial.”

Neymar ficará no país uruguaio até o fim de semana. Já Messi foi acompanhado da esposa, Antonella Roccuzzo, com quem está junto desde 2017, e tem três filhos; Thiago, 7, Mateo, 4, e Ciro, um ano.

Suárez e Balbi se conheceram quando os dois tinham apenas 15 anos de idade. Em uma entrevista à ESPN, o jogador comentou sobre o encontro precoce. “A conheci na idade perfeita. Era um adolescente, mas a encontrei num momento em que precisava porque não apenas me mostrou o caminho como me ajudou a saber quem era amigo e quem não era”. Os dois são pais da Delfina, 9, Benjamin, 6, e Laurato, um ano.

