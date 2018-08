Com flexibilidade, agilidade e tecnologia, Unilever Brasil gera inovação em sua nova sede

A Unilever Brasil apresenta a sua nova sede localizada no bairro Brooklin Paulista, zona sul de São Paulo. Com nove andares – distribuídos em 13 mil m² – e capacidade para acomodar até 1.500 pessoas, o projeto reforça o compromisso da companhia em atender às necessidades dos consumidores brasileiros, além de atender aos três pilares que norteiam a empresa – sustentabilidade, inovação e diversidade.

Pensada para fomentar as novas formas de trabalho – mais colaborativas, flexíveis e ágeis – o escritório conta com espaços que se transformam e são adaptáveis a diferentes necessidades e ocasiões. Todos os espaços se destacam por trazer flexibilidade e mobilidade (conceito agile), além de permitir a integração total entre os colaboradores. O objetivo dessa dinâmica é promover a criatividade e a inovação e uma comunicação mais horizontalizada.

O destaque fica por conta da Garagem de Inovação, espaço projetado para acelerar a agenda de transformação e que disponibilizará tecnologias como impressoras 3D, óculos de realidade virtual, entre outros gadgets – à disposição de todos os funcionários – que promoverão o pensamento criativo, estimulando o mindset de experimentação.

“A nova sede traz um ambiente diverso, plural, desenhado para fomentar a comunicação entre equipes e áreas, com espaços abertos que estimulam a co-criação e a pluralidade. Além disso, o layout e a decoração refletem as características do Brasil. Um ambiente leve, colorido, aconchegante e, ao mesmo tempo, moderno”, afirma Eduardo Campanella, vice-presidente de Marketing de cuidados com a casa da Unilever Brasil.

Um escritório em constante movimento: agilidade, integração, flexibilidade e criatividade

Os espaços para trabalho colaborativo podem ser estruturados de diferentes formas: ora com mesas, ora com sofás ou mesas de diversas composições. Com paredes retráteis, alguns ambientes podem ser divididos em duas salas de reunião, em uma área multiuso ou em uma única sala ampla. Esta mesma característica se estende ao mobiliário dando mais flexibilidade ao ambiente, permitindo adaptar espaços para diferentes objetivos e necessidades, além de promover a maior integração entre os times e fomentar o pensamento criativo e inovador.

Estas áreas contam com lousas brancas e telas interativas para dar mais agilidade; já para pequenas comunicações, o funcionário pode fazer uso do espaço de arquibancadas. A área de coworking tem como principal função ser um espaço de squads: desenhados para receber equipes multidisciplinares provenientes não apenas da unidade São Paulo, mas de qualquer outra região do País ou do mundo. Ao mesmo tempo, o projeto oferece salas mais reservadas, como cabines telefônicas para ligações e tarefas mais focadas, que requerem privacidade.

Os andares são divididos por segmentos de negócio (Alimentos, Cuidados Domésticos, Cuidados Pessoal e Sorvetes), porém, os funcionários podem ocupar qualquer estação de trabalho. Para viabilizar essa logística, todos os andares contam com armários para que os pertences pessoais possam ser alocados, deixando as mesas livres.

Inovação: o conceito está presente em todo o espaço

A nova sede da Unilever também traz o conceito de inovação em toda a sua estrutura. Isso se traduz na forma de um ambiente 100% cable free e hardwares que auxiliam na produtividade, como telas interativas, salas de reunião equipadas com sistema de vídeo conferência e plataforma de agendamento por meio de uma mini tela instalada na entrada de cada ambiente. Não há mais telefones físicos nas mesas já que toda a comunicação é feita via Skype for business.

“O uso de recursos tecnológicos foi crucial na nova sede ao viabilizar novas formas de trabalho, facilitar a comunicação, agilizar a organização do dia a dia, fomentar a co-criação e a criatividade e possibilitar o contato mais próximo com times de todo mundo”, finaliza Campanella.

Raio x nova sede Unilever Brasil

Edifício: WTorre Morumbi

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14.261 – Brooklin Paulista, São Paulo, SP. CEP 04533-085

Metragem: 13.246 m²

Capacidade: 1500 pessoas | 1.115 postos de trabalhos individuais

Andares: 9 andares

Salas de reunião: 120 total já preparadas para video conference

Mobiliário ajustável: Temos também 20% do mobiliário ajustável na altura para melhorar a ergonomia e permitir inclusão.

Funcionários da Unilever Brasil que se envolveram no projeto: 50

Desenvolvimento do projeto e implementação: 10 meses desde a escolha do prédio; 8 meses entre o projeto arquitetônico e a execução da obra

Escritório de arquitetura: Athié Wohnrath (assina projeto e implementação)

Escritório de construção: Cushman & Wakefield

