Com futuro indefinido, Everton aparece no Instagram estudando inglês

O futuro de Everton ainda é um incógnita. Com diversas sondagens, o atacante gremista ainda não sabe se sai ou permanece no Tricolor para o restante da temporada 2019. Sem definições oficiais, o atacante apareceu no instagram da sua esposa estudando inglês e aumentou as especulações sobre uma possível saída para o Arsenal, um dos principais interessados.

A janela para as principais ligas ainda está longe de ser fechada. Contudo, a saída de Everton parece uma realidade para todos os torcedores do Grêmio. O principal interessado no atacante aparenta ser o Arsenal, que já apontou com consultas mais fortes pelo jogador. Apesar das negativas do Grêmio que tenha propostas, o atacante apareceu, ontem, no Instagram da sua esposa estudando Inglês e aumentou as especulações sobre possibilidade de saída para o futebol Bretão.

No Instagram, a esposa de Everton publicou imagens do atacante aprendendo inglês. Que tal, torcedor Gremista? 🇧🇼 pic.twitter.com/tAIcNc2OgJ — Diogo Rossi (@diogo_rossi) July 18, 2019

Além do Arsenal, outros clubes seguem interessados no atacante. Vale lembrar que o Grêmio gostaria de negociar o atacante por no mínimo 40 milhões de euros. Sem oficialização de saída, Everton deve estar à disposição para o Grenal 421.

Deixe seu comentário: