Com gol no fim do jogo, o Uruguai venceu o Egito

Com o gol de José Giménez aos 44 minutos do segundo tempo, o Uruguai derrotou o Egito por 1 a 0, no segundo jogo do grupo A do Mundial, nesta sexta-feira (15). A partida foi disputada em Ecaterimburgo.

Com isso, Uruguai e Rússia dividem a liderança do grupo com 3 pontos. No saldo de gols, a Rússia leva vantagem por ter goleado a Arábia Saudita por 5 a 0 na quinta-feira (14).

Mohamed Salah

Ainda se recuperando de lesão no ombro, o egípcio Mohamed Salah iniciou a partida no banco de reservas e acabou sendo poupado pelo treinador, ciente de que seu camisa 10 será importante no decorrer do torneio.

Já Luis Suárez foi a principal ameaça do Uruguai durante o confronto. O camisa 9, no entanto, não conseguiu corresponder às expectativas e, sem inspiração, desperdiçou as boas oportunidades que teve para estufar as redes e deixar para trás de uma vez por todas o polêmico episódio da mordida em Chiellini no último Mundial.

O Uruguai volta a campo na quarta-feira (20), às 12h (no horário de Brasília), quando encara a Arábia Saudita. Já o Egito enfrenta a Rússia um dia antes, na terça-feira (19), às 15h.

