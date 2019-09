Com uma goleada de 4 a 0, as gurias do Inter vencem Grenal pelo Gauchão feminino

Em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho de futebol feminino, na tarde desse sábado as gurias do Inter golearam as do Grêmio por 4 a 0, no campo da sede campestre do Sesc (Serviço Social do Comércio), na Zona Norte de Porto Alegre. Estufaram a rede a lateral-direita Fabi Simões (três vezes) e a meio-campo Julia.

Com esse resultado, o Colorado se isolou na primeira colocação do torneio regional, somando nove pontos nas três primeiras partidas (100% de aproveitamento). O seu próximo compromisso está marcado para o próximo domingo, fora de casa, contra o Brasil de Farroupilha. Já as tricolores teriam pela frente o Atlântico de Erechim, mas vencerão por “W.O” porque o adversário desistiu da competição.

Um detalhe curioso é que Fabi Simões, autora dos três gols, jogou improvisada como atacante, vestindo a camisa 11. Isso porque ela retornava aos gramados após se recuperar de uma lesão na coxa direita (sofrida no início de junho) e ainda não estava em condições de atuar em sua posição de lateral-direita.

Mulheres na transmissão

O jogo marcou também um momento histórico nos meios de comunicação, sob o protagonismo da Rádio Grenal (95.9 FM): pela primeira vez, a transmissão de uma partida de futebol no Rio Grande do Sul foi realizada por equipe exclusivamente feminina. Essa façanha coube a Valéria Possamai (narração), Ana Aguiar (comentários), Bárbara Assman (reportagem) e Paula Cardoso (convidada especial).

Na avaliação da diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, que há 30 anos foi uma das primeiras jornalistas do Estado a cobrir pautas de futebol, participar deste momento com uma nova geração de comunicadoras “é ter certeza de que cada obstáculo vencido foi para criar esta ponte para o futuro”. Ela aproveitou o embalo para prometer mais uma novidade, que em breve vai “surpreender e encantar os ouvintes”.

O jogo

O Inter, sob o comando de Mauricio Salgado, escalou Yasmim, Leidi, Bruna Benites, Sorriso, Carol Gomes (Ari), Kika (Thessa), Mariana Pires (Julia), Moretti (Nana), Fabi Simões (Queila), Shasha e Luana Spindler (Jheniffer).

Já o Grêmio da técnica Patrícia Gusmão escalou Lorena, Geo, Bruna Flor, Buê, Gabizinha, Pri Back, Juliana, Karol Lins, Byah, Katrine e Karina.

O clássico começou bastante disputado. Aos 14 minutos da primeira etapa, Fabi Simões arriscou de fora da área e encontrou o canto direito da goleira tricolor, abrindo o placar para o Inter. As gurias não pararam por aí e, após Bruna Benites afastar na defesa, a bola encontrou Fabi Simões, que driblou a defensora e marcou o seu segundo gol, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o confronto continuou acirrado, mas o Colorado soube aproveitar as oportunidades. Após receber lançamento, Fabi Simões driblou a goleira e empurrou a bola para o fundo da rede, marcando 3 a 0 aos 21 minutos. Quando a partida já se encaminhava para o final, Julia aproveitou um rebote da finalização de Jheniffer e marcou um belo gol, decretando aos 41 minutos a goleada de 4 a 0.

(Marcello Campos)

