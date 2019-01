Sem funcionários por causa da paralisação no serviço público dos Estados Unidos, Donald Trump pediu pizzas e hambúrgueres para jantar com atletas na Casa Branca

“Pedimos fast food americana e sou eu que pago”, disse na noite de segunda-feira (14) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao receber a equipe de futebol americano universitário Clemson Tigers com pizzas e hambúrgueres, devido às limitações da paralisação parcial do governo federal.

“É por causa da paralisação, como sabem (…). Muitos hambúrgueres e pizzas. Acredito que vão preferir isto do que tudo que poderíamos oferecer”, declarou o presidente ao receber os atletas. A paralisação também deixou sem salário os funcionários que cuidam da Casa Branca.

Diante da insistência de um jornalista sobre sua rede de fast food favorita, Trump se esquivou: “se você é americano, gosta disto, e todos aqui são americanos”. “Mas prefere McDonald’s ou Wendy’s?” – repetiu o jornalista. “Gosto de todos…”, respondeu o presidente. “Só têm coisas boas, boa comida americana, e vai ser muito interessante ver o quanto sobrou no final”.

Trump recusa-se a assinar o orçamento para financiar o governo federal se não forem incluídos os recursos para financiar a construção do muro na fronteira com o México. No momento, ele ou os democratas não parecem dispostos a ceder nesta queda de braço, e o chamado “shutdown” já dura 25 dias, o mais longo da história americana. A paralisação afeta cerca de 800 mil funcionários públicos, um quarto dos empregados federais, incluindo alguns integrantes do quadro funcional da Casa Branca.

A administração Trump estimou inicialmente que a paralisação custaria à economia 0,1 ponto percentual em crescimento a cada duas semanas que servidores continuassem sem pagamento. Mas nesta terça-feira, surgiu um número atualizado: 0,13 ponto percentual a cada semana, em razão do impacto do trabalho que não está sendo executado por 380 mil servidores de folga, bem como trabalho pendente de prestadores federais, disse uma autoridade da Casa Branca.

Trump convidou um grupo bipartidário de membros do Congresso para um almoço para discutir o impasse, mas a Casa Branca disse que democratas rejeitaram o convite. “Já é a hora de democratas virem à mesa e fazerem um acordo”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Líderes democratas na Câmara dos Deputados disseram, porém, que não orientaram membros a boicotarem o almoço de Trump, mas que pressionaram aqueles que foram convidados a considerarem se as negociações seriam produtivas ou se seriam apenas uma oportunidade fotográfica para o presidente. “Estamos unidos”, disse o líder da maioria na Câmara, Steny Hoyer, a repórteres na manhã desta terça-feira.

