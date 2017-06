Com a inflação menor, a poupança tem o maior ganho em 11 anos

A tradicional caderneta de poupança tem ganhado força com a desaceleração da inflação em 2017. No acumulado de 12 meses até maio, aplicação financeira mais popular do país registrou ganho real (descontada a inflação no período) de 4,37%.

O resultado representa o maior ganho real da poupança em 11 anos – em 2006 o rendimento foi de 5,1% no mesmo período analisado, de acordo com a consultoria. A caderneta de poupança já havia dado sinais de melhora no ano passado.

No acumulado de 12 meses até maio de 2016, a aplicação teve ganho real de 1,9% contra perda de 2,28% no mesmo período de comparação até maio de 2015. A poupança teve, ainda, desempenho melhor nos últimos 12 meses do que outras aplicações, como ouro, dólar e euro, mas perde para os ganhos da Bolsa e dos CDIs (Certificados de Depósito Interbancário). Vale lembrar que a poupança não tem incidência de Imposto de Renda.

Veja o desempenho de cada aplicação:

Ibovespa: +24,89%

CDI: +9,31%

Poupança: +4,37%

Ouro: -9,87%

Euro: -12,13%

Dólar: -12,91%

Inflação em baixa

Na última sexta-feira (9), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que a inflação oficial em maio foi de 0,31%, a taxa mais baixa para o mês de maio desde 2007 (0,28%).

Considerando os últimos 12 meses até maio, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumula alta de 3,6%, também a menor taxa acumulada em 12 meses desde maio de 2007 (3,18%). Depósitos superaram saques No mês passado, os depósitos na poupança superaram os saques em R$ 292,596 milhões, de acordo com dados do Banco Central. Foi o primeiro saldo positivo no ano e o melhor resultado para o mês desde 2014, quando o saldo ficou positivo em R$ 2,271 bilhões.

