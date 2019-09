Com investimento de R$ 5 milhões, Brigada Militar recebe novos veículos e armamentos

O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta segunda-feira (30) 24 caminhonetes, dois micro-ônibus e 155 armas, entre fuzis, espingardas e não letais de descarga elétrica, à Brigada Militar. Com um investimento superior a R$ 5 milhões, o reforço será distribuído para efetivos de diversas regiões e para a criação de novos Batalhões de Choque, anunciados pelo Programa RS Seguro nos municípios de Pelotas e Caxias do Sul.

De acordo com o governo, armamentos (no valor de R$ 833 mil) e uma das Hilux (R$ 139,6 mil) foram adquiridos com recursos da Consulta Popular 2018/2019, e as outras 23 caminhonetes (R$ 3,2 milhões), do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) e do Detran. Os micro-ônibus, que irão para Santa Maria e Gramado, foram doados pela Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp) e estão estimados em cerca de R$ 1 milhão.

“Não se trata de simples entrega de viaturas ou de armamento. Isso o Estado assistiu historicamente acontecendo em diversos governos. A diferença, agora, é que existe estratégia de segurança pública, num programa estruturado (RS Seguro), que vê a segurança pública em quatro frentes, a do combate à criminalidade, a da prevenção, a da melhoria do atendimento ao cidadão e a do sistema penitenciário”, destacou o governador Eduardo Leite.

