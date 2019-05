Com joias de 100 mil reais, a brasileira Larissa Manoela tieta o ator Will Smith na estreia do filme Aladdin nos EUA

Larissa Manoela desembarcou em Los Angeles para acompanhar de pertinho a estreia mundial do longa “Aladdin”. E foi por lá que realizou um grande sonho: o de conhecer o ator Will Smith – que interpreta o Gênio da Lâmpada na trama originalmente infantil.

Feliz da vida, a atriz brasileira compartilhou uma selfie em seu Instagram nesta quarta-feira (22) e disparou: “Até pensei em fazer 3 pedidos para serem realizados, mas o maior deles se realizou assim que ele chegou pertinho de mim pra tirar essa selfie. @willsmith the best genius in the world. O filme tá incrível, produção maravilhosa, elenco dando show e o Will “genial” literalmente”.

“Que maravilhosos”, “nossa! Pensei até que você tivesse em um museu de cera”, “aaaaaaaa que lindos”, “esse cara não fica velho não?”, “meu sonho também”, “sorriso no rosto de quem realizou o sonho de muito brasileiro”, comemoram os fãs da jovem de 18 anos.

Dona de uma mansão em Orlando, Larissa costuma viajar com regularidade para a cidade norte-americana. Quando completou 18 anos, sua primeira celebração aconteceu por lá, quando foi presenteada com um carro cor-de-rosa.

Apaixonada pelos parques da Disney, a atriz tem o costume de visitá-los e sempre faz questão de renovar sua coleção de orelhas da Minnie. Em seu acervo, Larissa tem mais de 50 modelos diferentes de tiaras da camundonga.

Em tempo: para a ocasião superespecial, Larissa usou joias da grife brasileira Andrea Conti. Os dois colares, earcuff e anel estão avaliados em cerca de 100 mil reais.

Dublagem

Aladdin será dublado por ninguém menos que Gloria Groove na versão brasileira do filme, que é um dos lançamentos mais esperados do ano! Daniel Garcia, que dá vida à famosa drag cantora, emprestará sua voz ao protagonista do longa dirigido por Guy Ritchie.

“Impossível não se emocionar! Aladdin sempre foi um dos meus clássicos favoritos, e quando estudava teatro musical vivia cantando Proud Of Your Boy por aí, sonhando que um dia seria o próprio Aladdin na Broadway (risos). A lâmpada fez sua mágica de forma diferente, mas fez! O que uma galera nem imagina é que tenho uma trajetória no ramo da dublagem como Daniel Garcia – meu nome de boy- há mais de 14 anos. Fui selecionado como a voz do Aladdin a partir do meu desempenho em dois testes, o que significa que não fui convidado como star talent. O clima no estúdio era como estar em casa e me diverti demais emprestando a voz ao Mena Massoud. Ter a chance de realizar um sonho como este, nessa fase da minha vida e como fruto de muito trabalho. Não tem preço”, declara Daniel.

