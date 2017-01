Com juros altos, Temer anuncia nesta quinta-feira R$ 12 bilhÃµes a produtores rurais

O presidente Michel Temer desembarca em Ribeirão Preto (SP) nesta quinta-feira (19) para anunciar a liberação de R$ 12 bilhões para o pré-custeio da safra agrícola 2017/2018. Os juros para obter o crédito serão mais altos do que os cobrados pelo governo federal no ano passado, ainda durante a gestão de Dilma Rousseff, quando foram liberados R$ 10 bilhões.

Esse financiamento tem como objetivo ajudar produtores rurais a adquirir insumos para as plantações do início do ano, antes mesmo da próxima safra. Entre os produtos mais adquiridos com a verba estão sementes, fertilizantes, pesticidas e máquinas agrícolas.

Os recursos serão viabilizados por meio de uma linha de crédito do Banco do Brasil e sairão de captações da Poupança Rural e do depósito à vista. (AG)

Comentários