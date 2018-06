Com largo histórico de não passar nas oitavas, o México provoca Neymar

Sempre às voltas com eliminações traumáticas nas oitavas de final de Mundial – vem de seis desclassificações seguidas nesta fase –, a seleção mexicana aposta na tática extracampo da provocação para tentar superar o Brasil na próxima segunda-feira, em Samara. E o alvo principal da artilharia verbal mexicana é Neymar. “Ele gosta, mesmo, de se jogar, o árbitro tem de julgar”, disse o volante Guardado, capitão mexicano, sobre o camisa 10 brasileiro.

“Todos conhecemos ele, não cabe a mim julgá-lo… Mas agora com o VAR (assistente de vídeo para a arbitragem) eles têm que ver, saber administrar. Ele gosta de exagerar as faltas, se jogar muito, é seu estilo. O árbitro tem que julgar e, de certa maneira, acabar com isso”, acrescentou o mexicano durante coletiva em Moscou.

Acompanhado pelo goleiro reserva Talavera na entrevista, o capitão mexicano analisou o momento da equipe, que vive uma gangorra de resultados na competição. Depois de duas vitórias convincentes, uma delas sobre a poderosa Alemanha, sofreu uma derrota de 3 a 0 para a Suécia.

“Um dia somos os melhores, outro dia os piores, estamos acostumados com esse tipo de situação. Passamos no grupo mais difícil do Mundial e ninguém dava nada por nós”, desabafou. “Não estamos contentes com a derrota para a Suécia. Tínhamos o primeiro lugar do grupo em nossas mãos”, lamentou.

É comum dizer que equipes inteligentes aprendem mais com as derrotas do que com suas vitórias, mas o triunfo mexicano sobre a Alemanha parece ser a melhor lição que a seleção comandada pelo colombiano Juan Carlos Osorio tem a tirar para para livrar-se do trauma histórico de jogar um bom futebol e não avançar em Copas. “É a partida das nossas vidas. Também nunca tínhamos vencido a Alemanha em um Mundial, então, vamos agarrar isso, fazer história. Mas tudo isso é estatística e não entra em campo”, afirmou, lembrando que o cenário dos sonhos para o futebol mexicano é passar às quartas de final superando o Brasil.

Outro fator de motivação para o México e que a seleção que está na Rússia possuí oito jogadores da seleção olímpica que conquistou o ouro sobre o Brasil nos Jogos de 2012 com uma vitória de 2 a 1, com gols de Peralta (2) e Hulk. São eles: Corona, Salcedo, Herrera, Fabián, Giovani dos Santos, Aquino, Jímenez e Peralta. Da seleção brasileira que está na Rússia Neymar, Thiago Silva, Marcelo e Danilo estavam do lado brasileiro na ocasião.

O fato de o México ser dirigido por um técnico que já atuou no futebol brasileiro não passa despercebido na seleção brasileira. “O treinador deles é muito esperto, trabalhou no São Paulo, e já me falaram muito bem dele. Tenho certeza de que ele vai querer nos surpreender”, afirmou o volante Casemiro, um dos destaques defensivos da seleção, durante coletiva em Sochi.

Todo o grupo esteve no campo principal do centro de treinamento da seleção. Em processo de recuperação, Douglas Costa fez uma atividade à parte com a fisioterapia. Já Danilo, recuperado, treinou com bola junto ao grupo de atletas que ficaram no banco ou entraram no decorrer da partida contra a Sérvia.

A imprensa acompanhou os primeiros 30 minutos das atividades. Tite iniciou a sessão de treinos com uma reunião com comissão e jogadores no gramado. O papo durou cerca de 10 minutos. Marcelo participou da conversa com o treinador, mas logo voltou para a fisioterapia, onde segue tratamento para o espasmo que sofreu na musculatura da coluna.

Deixe seu comentário: