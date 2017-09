Com lesão muscular, o meia colorado Camilo está de fora dos jogos do Inter até o mês que vem

A semana de treinamentos do Inter está sendo aproveitada pelo técnico Guto Ferreira para ajustar os detalhes da equipe e prepará-la para o restante do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo duelo, contra o Juventude, está marcado para as 16h30min de sábado, em Caxias do Sul, pela vigésima-terceira rodada da competição.

Com a suspensão do volante Rodrigo Dourado pelo terceiro cartão amarelo, Charles receberá mais uma chance entre os 11 titulares. Outro atleta que não atuará no estádio Alfredo Jaconi é o meia Camilo: o “reserva de luxo” do Colorado sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e só deve retornar aos gramados em três semanas, ou seja, em outubro.

A principal dúvida fica por conta do capitão D’Alessandro, com edema muscular e que será reavaliado pelo departamento médico do clube durante a semana. Com isso, o candidato mais provável para a vaga é do jovem Juan, que tem apresentado boas atuações nos coletivos e foi um dos destaques no jogo-treino contra o Cruzeiro-POA no último sábado.

Já o volante Felipe Gutiérrez, convocado pela Seleção do Chile para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, volta a integrar o grupo nesta quarta-feira. Ele deve estar à disposição do clube para subir a Serra gaúcha neste fim-de-semana.

Durante a sessão de atividades da manhã dessa terça-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante (a segunda de um total de cinco previstas até a véspera do confronto), foram testadas algumas alternativas na equipe principal, que pela primeira vez em cinco jogos não poderá repetir a escalação-base.

Por enquanto, a comissão técnica da avenida Padre Cacique projeta para o clássico do futebol gaúcho uma escalação com Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta, Uendel, Charles (Felipe Gutierrez), Edenilson, D’Alessandro (Juan), William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha (Nico López).

O trabalho da manhã priorizou o aspecto tático. Em campo, os jogadores foram submetidos a exercícios de posicionamento e movimentação, durante os quais eram estimulados a pressionar a saída de bola adversário por meio de uma forte marcação. Depois, em área reduzida, os atletas passaram por uma atividade intensa de toques rápidos e finalizações.

Situação

A meta colorada é chegar aos 45 pontos e contar com mais um tropeço do segundo colocado, o América-MG, que soma 41 pontos e enfrenta o Paysandu-PA fora de casa, na noite de sexta-feira. Caso chegue à sua sétima vitória consecutiva na competição, o time da avenida Padre Cacique se isolará ainda mais na liderança da tabela, asfaltando mais um trecho da estrada capaz de reconduzi-lo à elite do futebol brasileiro, prioridade do clube desde o início do ano, após o rebaixamento para a Segunda Divisão.

Já o Juventude do técnico Gilmar Dal Pozzo, sexto colocado com 34 pontos, vem de uma derrota fora de casa para o Paraná por 2 a 0, mas poderá se reaproximar do G4 se bater o Colorado – no primeiro turno, o alviverde arrancou um empate do Inter em Porto Alegre, na partida de estreia de Guto Ferreira, que substituiu o demitido Antônio Carlos Zago. Na ocasião, os gols foram marcados por Nico López e Thiago Marques.

