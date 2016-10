Com mais de 300 mil votos, Eduardo Suplicy é o vereador mais votado do País

Entre os cinco vereadores mais votados nas eleições municipais deste ano, três foram eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo e dois para a do Rio de Janeiro. Eduardo Suplicy, do PT, na capital paulista, é o candidato a vereador com mais votos no País, 301.446.

Milton Leite, do DEM, em São Paulo, com 107.957 votos, é o segundo vereador mais votado. O candidato mais votado no Rio, Carlos Bolsonaro, do PSC, ficou em terceiro lugar no ranking nacional, com 106.657 votos.

Tarcísio Motta, do PSOL, no Rio de Janeiro, com 90.473, e Tripoli, do PV, em São Paulo, com 88.843 votos, completam o ranking dos cinco mais votados no País.

