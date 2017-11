Com mais duas rodadas pela frente, o Inter ainda pode ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. As chances, no entanto, são pequenas

Depois do empate em 0 a 0 contra o Oeste-SP, resultado que na última segunda-feira garantiu ao Inter a classificação antecipada para a elite do Campeonato Brasileiro, o time do Saci se prepara para o seu último compromisso fora de casa pela Segunda Divisão. O adversário da vez é o Goiás, às 17h deste sábado no estádio Serra Dourada, pela penúltima das 38 rodadas da competição.

Em segundo lugar na tabela, o Colorado ainda pode retornar ao topo do G-4 até o último jogo (no dia 25, contra o Guarani-SP no Beira-Rio) e, com isso, erguer o troféu da Série B, pois tem 65 pontos somados, quatro a menos que o líder América-MG, que tem pela frente o Londrina fora no interior paranaense e o CRB-AL em casa. As chances de que isso aconteça, no entanto, são reduzidas (cerca de 8%, conforme o site www.chancedegol.com.br).

Até agora, no entanto, nem a direção, comissão técnica ou jogadores sinalizaram efetivamente se há interesse do clube em buscar essa conquista inédita. Muitos torcedores argumentam que, já garantida a volta à Série A, é hora de esquecer o pior período vivido pelo Alvi-rubro gaúcho em 108 anos de história – uma eventual faixa da Segundona também poderia dar margem a ironias pelos gremistas, cujo título da Série B em 2005 é alvo de desdém pelo rival.

O trabalho da manhã dessa quinta-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante, marcou o retorno de alguns jogadores importantes à rotina de exercícios. O centroavante Leandro Damião e os zagueiros Víctor Cuesta (titular) e Danilo Silva (reserva) realizaram atividades com bola e podem se tornar opções para o técnico interino Odair Hellmann.

Outro que está à disposição para o duelo é o meia D’Alessandro, que cumpriu suspensão automática contra o Oeste e retorna para o confronto contra os goianos. O grupo colorado ainda tem mais uma sessão na manhã desta sexta-feira no complexo esportivo do Beira-Rio, antes de embarcar para Goiânia.

Futuro técnico

O campeonato ainda não chegou ao final mas o Inter já tem mais um desafio: a contratação do técnico que comandará o time na Série A em 2018. Com poucas opções no mercado brasileiro adequadas ao perfil desejado pela direção, o clube estaria com o seu radar voltado para nomes como o experiente Abel e o emergente Roger Machado. Oficialmente, não há confirmação sobre tratativas em andamento, mas há pressa na definição.

De acordo com fontes internas, o cargo exercido interinamente Odair Hellmann desde a saída de Guto Ferreira, no último sábado, deverá ter como novo titular, preferencialmente, um profissional experiente (inclusive com alguma vivência no exterior), vitorioso, com o controle do vestiário e em sintonia com as modernas tendências do futebol. Essa combinação restringe bastante a galeria de possibilidades.

E nem mesmo os nomes cogitados até o momento representam uma unanimidade entre a torcida e a imprensa esportiva. Basta observar as manifestações observadas nos veículos de comunicação e nas redes sociais, onde surgem os mais variados comentários e sugestões. “Correm por fora”, por exemplo, palpites sobre medalhões como Levir Culpi (recentemente afastado do Santos) e Vanderlei Luxemburgo.

Abel Braga é nada menos que o comandante colorado na Libertadores da América e no Mundial de 2006 e tem a seu favor a fama de bom controlador de vestiários, mas já é olhado com desconfiança devido à campanha irregular do seu atual time, o Fluminense, décimo-quarto colocado no Brasileirão e mais próximo do Z-4 que do G-4.

Já Roger Machado (desempregado desde julho, quando foi demitido do Atlético-MG), está em ascensão, sendo apontado como um dos responsáveis pelo atual padrão de qualidade do Grêmio, que comandou em 2015-2016 (foi substituído por Renato Portaluppi). Mas é justamente a forte vinculação com o Tricolor gaúcho que pode “melar” a sua ida para a avenida Padre Cacique.

