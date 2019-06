Com Marta, Brasil enfrenta Itália em busca da classificação para as oitavas de final

Tá valendo vaga! Nesta terça-feira (18), é a vez das equipes do Grupo C entrarem em campo para definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ás 16h, o Brasil joga contra a Itália no estádio du Hainaut, em Valenciennes. No mesmo horário, a Jamaica enfrenta a Austrália no estádio des Alpes, em Grenoble.

O jogo é decisivo para a Seleção Brasileira. A equipe do técnico Vadão entrará em campo com um desfalque: a volante Formiga, recordista em participações em Copas do Mundo, está fora porque cumpre suspensão após levar dois cartões amarelos em dois jogos. A gaúcha Andressinha foi a escolhida para assumir o meio campo e fará sua estreia no Mundial. Dessa forma, Thaisa deve jogar como volante, dando mais liberdade para sua companheira atuar ao lado de Marta. “É difícil substituir a Formiga. Ela tem uma leitura de jogo que poucas no mundo têm. Sabe o momento de antecipar, afastar, empurrar a equipe na marcação. Tem comando, liderança e leitura realmente impressionantes. As mais jovens ficam impressionadas com a capacidade dela. Vai fazer falta indiscutivelmente, mas estamos confiantes em cima disso. É uma substituição obrigatória, esperamos que não seja sentida e que ela esteja no próximo jogo “, declarou Vadão.

Por outro lado, a Seleção Canarinha vai poder contar com sua camisa 10, já que Marta começará jogando. Entretanto, a atacante não confirmou se consegue atuar durante os 90 minutos. A atleta sofreu lesão muscular na coxa esquerda e ainda não se recuperou totalmente. Em entrevista coletiva, Marta afirmou que o duelo dessa terça é questão de “vida ou morte”. “Precisamos vencer para nos classificarmos. Temos que ser competitivas, mas se criarmos chances, temos que finalizar as jogadas e colocar a bola no caminho certo “, disse.

O caminho para classificação brasileira

No Grupo C, a Itália soma 6 pontos, tem de saldo 6 gols e ataque positivo de 7 gols. O Brasil soma 3 pontos, com saldo de 2 gols e ataque positivo de 5 gols. A Austrália soma 3 pontos, saldo de gol zero, e ataque positivo de 4 gols. Já a Jamaica tem zero ponto, saldo negativo de -8 gols e ataque zero.

A seleção italiana não disputava uma Copa do Mundo há 20 anos. Nessa edição, surpreendeu e é a única que já está classificadas para as oitavas de final. As partidas de hoje vão decidir a posição de classificação para a próxima fase e isso é importante porque define o próximo adversário. Já a Seleção Brasileira precisa de pelo menos um empate com a Itália para garantir sua classificação. Mesmo se ficar na terceira posição do grupo, o Brasil se classifica para a próxima fase.

Para ser a primeira do grupo, a Seleção precisa derrotar a Itália por 2 gols de diferença e a Austrália não pode golear a Jamaica por 4×0. Caso o Brasil se classifique em primeiro, pega a Nigéria ou a China. Se classificar em segundo, enfrenta a Noruega. Já se garantir a terceira posição, a próxima disputa será com a dona da casa e favorita do mundial, a França. Uma nova derrota, no entanto, levará a classificação para o saldo de gols.

